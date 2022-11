Incontro con Sergio Rubini, l'artista intellettuale che denuncia le sgrammaticature e impara a disimparare

Interviste Cinema

Al Festival del Cinema Europeo di Lecce Sergio Rubini ha ricevuto l'Ulivo d'Oro alla carriera e ha incontrato i giornalisti, parlando della sua idea dell'attore e dell'amore che ha per la Puglia, teatro di posa a cielo aperto.

La Puglia ama profondamente Sergio Rubini, che l'ha raccontata fin dal suo primo film La stazione e che ne ha interiorizzato la magia, la poesia dei luoghi, l'anima più ancestrale, il suo essere un ottimo palcoscenico su cui rappresentare i drammi della vita. Sergio Rubini, dal canto suo, ha molto affetto per Alberto La Monica e il suo Festival del Cinema Europeo, perché un festival è un'opportunità per educare alla cultura e promuovere il dibattito, lo scambio di idee sulla vita e sull’arte o semplicemente per presentare un film. L'attore e regista, originario di Grumo Appula, è venuto a Lecce per ricevere L'Ulivo d'Oro alla Carriera. Ai suoi film il festival ha dedicato una retrospettiva e, oltre a rispondere alle domande dei giornalisti, Rubini è stato protagonista di un incontro con il pubblico durante il quale ha parlato soprattutto dell'esperienza con Federico Fellini, che lo ha diretto nel 1987 in Intervista.

Intenzionato a mantenere l'assoluta segretezza sui progetti a cui ha lavorato o sta lavorando, Rubini ha accennato a Felicità di Micaela Ramazzotti, in cui recita insieme a Max Tortora e Anna Galiena, e alla prima regia di Margherita Buy. Davanti a una piccola platea e a un tavolino su cui troneggiava un ulivo d'oro, l'attore e regista ha ringraziato La Monica per il riconoscimento e ha parlato di un rimpianto, dell'incanto che ogni artista dovrebbe sempre conservare e dell'unicità del lavoro dell'attore.

L'Ulivo D'Oro alla Carriera

Considero questo premio alla carriera un riconoscimento di metà percorso, o anche di midterm, come dicono gli americani. In occasioni del genere avverto una certa vicinanza con il maestro Federico Fellini, che diceva che i premi alla carriera portano male. L'Ulivo D'Oro, tuttavia, lo accetto con gioia: è un invito a far meglio, e sono contento averlo da te, Alberto, e di riceverlo in una terra che, grazie al cinema, si è profondamente trasformata. Mi auguro che i leccesi sappiano che, per merito del cinema, della musica, del buon cibo e di scenari strepitosi, e con sapienti politiche arrivate dal mondo dei giovani, il Salento ha ribaltato completamente la propria storia. È diventato una terra ricca, che ha capito che con la cultura si mangia.

Progetti attuali e futuri

Innanzitutto sto scrivendo una serie per Rai 1 di cui sarò regista. Parla di un poeta dell'800 del quale non posso rivelarvi il nome. In realtà è una miniserie, formata da due puntate, ma io la considero una maxiserie, perché è un'operazione a cui sono molto legato, un vecchio progetto che il produttore ed io covavamo da oltre 20 anni, e che 20 anni fa non riuscimmo a realizzare. Adesso, invece, sembra che si possa partire. Sto scrivendo la sceneggiatura con Carla Cavalluzzi, la mia compagna, che lavora con me da tanto tempo, e anche con Angelo Pasquini, che non è il mio compagno ma un altro collaboratore abituale. Mi accingo anche, è questo è un dejà-vu, a cominciare, come attore, il primo film diretto da Margherita Buy, che entrerà in lavorazione a gennaio. Infine ho terminato 3 giorni fa un film da attore girato in Trentino e diretto da Antonio Pisu. Tutte le cose che mi aspettano partono da sentimenti autentici, da desideri autentici, e quindi mi emozionano tanto.

Giuseppe Piccioni e Federico Fellini

Lavorare con un esordiente è sempre una magnifica opportunità. Negli anni della mia formazione ho avuto la possibilità di fare prima il film di Fellini (Intervista) e poi l'opera di debutto di Giuseppe Piccioni (Il grande blek). Ebbene, ho scoperto una cosa sconvolgente: che era tutto uguale, che entrambi mettevano nel film la stessa energia, lo stesso amore, la stessa partecipazione, e che non c'era nessuna differenza nel modo in cui venivano vissute le emozioni. Resto sempre sorpreso quando un adulto riesce a mantenersi bambino e quando un bambino ha la tenacia, la forza e l'energia di un adulto. Ogni esordio per me è una scoperta. Fare il film di Micaela Ramazzotti è stato fantastico, perché Micaela ha aperto uno squarcio e ha raccontato qualcosa che la riguardava direttamente, quindi siamo tutti emozionati, perché è molto emozionante quando un artista prende il suo cuore e lo mette a nudo.

L'unico rimpianto

Più o meno ho interpretato tutti i ruoli che volevo interpretare, quindi non ho rimpianti. Però, scavando, mi viene in mente che Daniele Luchetti, maledetto Luchetti, mi propose di fare il suo primo film, che era Domani accadrà. Il mio agente, maledetto il mio agente, mi disse che non era il caso. Ma perché? Perché contemporaneamente c'era un regista che stava per debuttare e che poi non ha debuttato, ma Il fatto è che si trattava di un artista conosciuto. Luchetti, invece, non era che un ragazzino. Quando rifiutai il film, venne sotto casa e mi disse: 'Te ne pentirai’. E infatti mi sono pentito".

La Puglia come teatro di posa

Questi scenari hanno influito moltissimo sui film che ho fatto, ma non solo gli scenari, anche la cultura. Io sono figlio di questa terra, per cui ciò che racconto è intriso di questa terra. Mi fa molto piacere che tutti vengano a girare in Puglia, ma lo dico con la spocchia di chi ha girato in Puglia nel 1999, quando qui non erano arrivati nemmeno i fratelli Lumière. In qualche modo io e Domenico Procacci abbiamo fatto La stazione e ci siamo inventati una proto film commission perché in realtà non c'era nulla, però andammo dall'assessore a dirgli: 'Guarda, se noi andiamo a girare un film in Puglia e tu ci dai qualcosa, in realtà quello che ci dai non finisce nelle nostre tasche, perché finisce comunque sempre nelle tue tasche, perché noi portiamo una troupe che spenderà i soldi che tu ci dai negli alberghi, nei ristoranti. In più faremo conoscere questi luoghi. Sebbene io non viva più in Puglia, la Puglia è uno spazio cinematografico per me, perché è uno spazio astratto, uno spazio dei sogni. Spesso i miei sogni sono ambientati a Grumo Appula, il mio paese. Poi io sono diventato altro, sono un'altra persona, e però rispetto agli altri registi che vengono qua e girano, io torno a casa e giro. Loro inquadrano dall'esterno, insomma, io inquadro dall'interno, e quindi la Puglia è per me un teatro di posa, di cui conosco bene le quinte e i riflettori, e in cui mi sento a mio agio. Questa terra mi ha influenzato tantissimo anche quando ho scelto la mia prima fidanzata in Norvegia: l'ho fatto per non essere pugliese. Per non avere i miei colori, sono andato a cercare altrove.

Quando sono felice vado al mare

Mi è sempre rimasta impressa una battuta fatta da Bruno Lauzi. Alla fine di un concerto una signora gli chiese: 'Perché lei fa sempre queste canzoni tristi? Lui rispose: 'Perché quando sono felice vado al mare'. Credo che in queste parole ci sia la sintesi del mestiere dell'artista. Uno sta a casa e scrive qualcosa perché ha una ferita. Penso che Margherita Buy abbia azzeccato il tema del suo film perché racconta una sua ferita. Per un artista, un film serve sempre a medicare qualcosa, a denunciare una sgrammaticatura, l'arte è sempre contro. Quando non denuncia nulla, o sta a braccetto con le cose, è solo propaganda.

La parte bambina

La parte bambina io vorrei non mantenerla, nel senso che vorrei avere qualche sicurezza in più, vorrei avere qualche dubbio in meno, qualche paura in meno, però ho anche la convinzione che chi fa questo mestiere debba imparare a disimparare. Il mio è l'unico lavoro al mondo in cui ciò che ti viene richiesto è disimparare quotidianamente tutto, e ripresentarti il giorno dopo assolutamente vergine, pieno di stupore e meraviglia. Non è semplice disimparare, perché in realtà imparare ci protegge, tu impari qualcosa, sai farlo, arrivi e sai fare qualcosa. Penso che parlare del mestiere dell'attore, o meglio della valigia dell'attore, non serva a nulla. La valigia dell'attore, secondo me, è una bellissima cazzata. L'attore non è uno che arriva e si veste, l'attore è uno che arriva e si spoglia, che mette a disposizione la sua nudità, e quindi in quella valigia non c'è proprio niente. Mettere a disposizione la propria nudità significa essere bambini e mettere a disposizione del regista la propria inesperienza, perché l'artista è come un esploratore. E cosa può sapere un esploratore prima di cominciare la sua esplorazione? Nulla. C'è anche il rovescio della medaglia in questa situazione, che è il fallimento, il senso di frustrazione. Per fortuna io sono ancora ammalato di inesperienza.

Il cinema e la vita

È la realtà che mi serve per il cinema, ma il cinema non mi serve per la realtà. Non riesco a vedere una persona e pensare: quella andrebbe bene per un mio film. Penso sempre a un'esperienza che posso raccontare, e quando cammino per le strade, non avendo il senso dell'orientamento, mi perdo. Non sono uno che va in giro facendo i sopralluoghi. Mi piace prendere ispirazione da quelle ferite di cui parlavo prima. Mi piacciono i film autobiografici: non quelli che raccontano la vita di chi li ha scritti e girati ma quelli che ti danno la possibilità di narrare tutto ciò che non hai vissuto. Trovo che i film autobiografici siano fantastici perché li puoi riempire di menzogne, perché noi non siamo il prodotto di ciò che vorremmo essere davvero, perché la vita ci piega, ci modifica ci trasforma, quindi noi siamo veri quando raccontiamo delle belle baggianate, e mentre o facciamo, raccontiamo la nostra verità perché raccontiamo ciò che avrebbe dovuto essere. Raccontare invece ciò che siamo è raccontare una menzogna, perché non raccontiamo la parte più profonda di noi in quel momento, ma raccontiamo come la vita ci ha trasformati, che è un’altra cosa, che non ha a che fare con col il nostro io più nascosto. Il cinema ti offre queste opportunità e io sono felice di essere capitato nel cinema, perché ho avuto nella vita l'opportunità di raccontare tante bugie.