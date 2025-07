Incanto, le nostre video interviste a Giorgio Panariello e Vittoria Puccini: "Una vera fiaba con buoni e cattivi"

Interviste Cinema

Dal 3 luglio è al cinema la fiaba Incanto, dove una bambina affronta un'arpìa interpretata da Vittoria Puccini e incontra un magico clown portato sullo schermo da Giorgio Panariello. Li abbiamo intervistati insieme al regista Pier Paolo Paganelli e alla giovane Mia McGovern Zaini.

È al cinema dal 3 luglio Incanto, una fiaba fantasy tutta italiana, diretta da Pier Paolo Paganelli e interpretata dalla giovane Mia McGovern Zaini, insieme a Giorgio Panariello, Vittoria Puccini e il resto del cast che comprende inoltre Greg, Mia Benedetta, Stefano Pesce, Zackary Delmas e Giorgio Colangeli. Tra orfanotrofi, circhi e un pizzico di magia, Incanto è davvero un film che si rifà a un intrattenimento classico, con ambienti e personaggi che rispettano tutti gli archetipi della fiaba. Abbiamo chiacchierato con Giorgio, Mia, Pier Paolo e Vittoria di questa produzione Propaganda Italia - Rai Cinema, che arriva in sala distribuito da Adler Etertainment. Cominciamo proponendovi il trailer ufficiale.



Incanto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Incanto, la trama del fiabesco film fantasy, dove i sogni vincono sui soldi

Nella storia di Incanto, la piccola Margot (Mia McGovern Zaini) ha perso il babbo, che ha affidato lei e la grande magione di campagna alla tutrice Felicia (Vittoria Puccini), con la direttiva che si trasformi in un orfanotrofio. Felicia è in realtà una cinica che vorrebbe vendere la casa, ma finché non si risolverà una controversia legale che dipende proprio da Margot, gestisce i bambini ospiti con pugno di ferro, tenendo la bambina segregata, con l'aiuto del suo spasimante Max (Greg). Per un colpo di fortuna Margot riesce però a fuggire, trovando rifugio in un vicino circo magico, dove il clown bianco Charlie (Giorgio Panariello) le mostra un mondo in grado di farle ritrovare la parola che aveva perso...

Incanto, Giorgio Panariello: "Charlie mi assomiglia molto, è un clown con un lato umano"

Giorgio Panariello torna al cinema con Incanto dopo dieci anni, mettendosi però alla prova non con un ruolo comico, ma con un personaggio fiabesco. Gi chiediamo come sia stato convinto dal regista ad accettare l'impegno, e ci leviamo la curiosità di sapere perché Charlie non si levi mai il trucco, anche quando non è in scena. A Mia McGovern Zaini abbiamo invece chiesto se sia complesso recitare gran parte del film senza parlare, perché Margot è appunto muta nella prima parte della vicenda. Abbiamo anche domandato ai due quale sia il loro rapporto col mondo del circo e se abbiano improvvisato sul set...



Incanto: La nostra video intervista a Giorgio Panariello e alla giovanissima Mia McGovern Zaini - HD

Incanto, Vittoria Puccini: "Interpretare una cattiva è una sfida ed è anche un gioco divertente"