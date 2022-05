(Im)perfetti criminali: le nostre interviste alla scatenata banda e al suo regista

Interviste Cinema

Abbiamo incontrato i protagonisti della commedia/heist movie (Im)perfetti criminali, in onda su Sky Cinema il 9 maggio e in streaming su NOW.

Sbarcano stasera su Sky Cinema e in streaming su NOW le squinternate imprese di (Im)perfetti criminali, la heist comedy diretta da Alessio Maria Federici e con un cast che oltre ai protagonisti è ricco di guest-star e ruoli minori, da Greg e Matteo Martari, fondamentali per la trama, a Massimiliano Bruno, Pino Insegno e Rocio Munoz Morales. C'è inoltre la criminologa Roberta Bruzzone nel ruolo di se stessa. Della trama non possiamo raccontare altro che lo spunto di partenza, visto che il film nel finale ha una svolta che rimette in discussione tutto: vi consigliamo solo di stare molto attenti ai particolari.

(Im)perfetti criminali: la trama e il trailer del film

Di fatto, (Im)perfetti criminali è una storia di eterni perdenti, come lo sono i Nighthaws, cinque agenti di un servizio di vigilanza frustrati, che falliscono il loro obiettivo principale: controllare una gioielleria nella prestigiosa via Veneto romana. Quando il più anziano di loro, Karim, un iraniano con molti figli, viene licenziato per essersi addormentato sul lavoro, gli altri tre organizzano un piano per farlo riassumere. Ma la polizia ne è al corrente...



(Im)Perfetti criminali: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Le nostre interviste al cast di (Im)perfetti criminali

In occasione della presentazione alla stampa, abbiamo avuto modo di fare quattro chiacchiere con Alessio Maria Federici, accompagnato da Anna Ferzetti (che nel film interpreta un'insegnante senza posto fisso) e i vigilantes improvvisatisi rapinatori, Filippo Scicchitano (suo marito nella finzione), Guglielmo Poggi e, in remoto, Babak Karimi (che si trovava nella natìa Iran) e Fabio Balsamo, costola dei The Jackal (sempre più spesso separati al cinema), da Napoli. Abbiamo parlato con loro dei temi del film e di una divertente sequenza d'azione che, come nei classici film sulle rapine, li vede calarsi dalle finestre dell'Hotel Excelsior.



(Im)Perfetti criminali: La nostra intervista esclusiva al regista e alla protagonista Anna Ferzetti - HD



(Im)Perfetti criminali: La nostra intervista esclusiva al cast del film - HD

Scopri NOW