Il Viaggio Leggendario: la nostra intervista esclusiva a Erick e Dominick, i favolosi DinsiemE

Dopo aver divertito tantissimi bambini con i loro video su YouTube, i DinsiemE sono approdati al cinema con Il Viaggio Leggendario, tratto dall'omonimo libro che hanno scritto. Da Palermo Erick e Dominik sono volati a Roma a presentare il film, e noi li abbiamo intervistati.

Arriva in sala domani, per deliziare i bambini e i ragazzi, portandoli in luoghi meravigliosi pieni di personaggi fantastici, Il Viaggio Leggendario, primo film con i DinsiemE tratto da un loro libro. La coppia di YouTuber, che ci ha insegnato che l'unione fa la forza, si lancia in un'avventura mirabolante nell'universo di Leggendaria. Nel film Erick Parisi e Dominik Alaimo - o più semplicemente Erick e Dominik - vengono inghiottiti da un videogioco, che li catapulta in mezzo a figure mitologiche e grandi filosofi e pensatori. Dominik si ritrova a Camelot, dove fa amicizia con Ginevra, mentre Erick finisce nel Regno di Atlantide, dove troverà un alleato in Platone. Non mancano, fra atmosfere dei film anni '80, i nemici giurati dei DinsiemE: il dottor Timoti e il dottor Ginius, perfidi scienziati che in realtà sono insicuri e vigliacchi.

Il Viaggio Leggendario è diretto da Alessio Liguori, che ha trasformato in un film che non abusa della CGI una sceneggiatura scritta da Beatrice Valsecchi, Fran Crisafulli e dagli stessi Erick e Dominik, che abbiamo avuto il piacere di incontrare.

La nostra intervista ai DinsiemE

Distribuito da Medusa Film, Il Viaggio Leggendario affronta molti temi importanti e vuole dire ai bambini e ai ragazzi che bisogna avere fiducia in sé stessi e non fermarsi davanti alla prima difficoltà. Il film celebra anche l'amicizia, l'amore per la storia e il girl power. Ecco dunque la nostra intervista a Erick Parisi e Dominik Alaimo, che per il primo giorno di primavera hanno optato per un look allegro e colorato: