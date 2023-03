Il Viaggio Leggendario: i DinsiemE presentano il loro primo film, per piccoli e grandi che sognano un futuro migliore

Interviste Cinema

Il Viaggio Leggendario è il primo lungometraggio dei DinsiemE, alias Erick Parisi e Dominick Alaimo, youtuber adorati dai bambini. Il film è stato presentato oggi a Roma e c'era anche il regista Alessio Liguori.

Fra i beniamini dei bambini italiani, ci sono sicuramente i DinsiemE, coppia di youTuber da milioni di follower che il 23 marzo approderanno al cinema con Il Viaggio Leggendario. A formare i DinsiemE, che nella vita si amano teneramente, sono Erik Parisi e Dominik Alaimo, che hanno scritto anche il libro da cui è tratto il film e che amano la storia, la mitologia, il fantasy, le commedie anni '80. Tutte queste suggestioni sono presenti tanto nel libro quanto nel film, e non è un caso se a dirigerlo è stato chiamato Alessio Liguori, un regista che adora grandi classici USA come Ritorno al Futuro e la trilogia originale di Star Wars, omaggiati in qualche battuta, nella scelta di non abusare di effetti digitali e nella colonna sonora, che dobbiamo al talentuoso Fabrizio Mancinelli.

Il viaggio leggendario racconta di Erik e Dominik che vengono inghiottiti da un videogioco e catapultati in una dimensione parallela: il mondo di Leggendaria. Se Erik finisce nel Regno di Atlantide, dove avrà come alleato Platone, Dominik si ritrova a Camelot, dove farà amicizia con Ginevra. Non mancheranno la Spada nella Roccia, la Tavola Rotonda, i pirati e gli scienziati pazzi Dottor Timoti e Dottor Ginius, che cercheranno in ogni modo di ostacolare i ragazzi. L'ultimo livello del videogame sarà il Regno dei Diamanti, teatro dello scontro finale.

Film per tutta la famiglia, Il Viaggio Leggendario è una produzione Lotus Production in collaborazione con Medusa Film e DinsiemE Srl. Dominik ed Erik lo hanno presentato oggi ai giornalisti e hanno parlato, per prima cosa, dell'idea iniziale del lungometraggio: "Il punto di partenza di questo viaggio nasce dalla voglia di raccontare storie. A noi è sempre piaciuto raccontare storie, prima su Youtube e adesso finalmente al cinema. È un’incredibile soddisfazione e una grande emozione debuttare in una sala. Per noi il cinema era un sogno e siamo super felici di averlo realizzato".

Naturalmente, prima di cominciare le riprese, i DinsiemE erano spaventati: "Nei nostri video, siamo Erik e Dominik, siamo molto noi e, inizialmente, avevamo un po’ paura di questa esperienza che è molto diversa dal fare video su youtube. In quel caso ci occupiamo di ogni aspetto, dalla registrazione al montaggio, mentre al cinema lavori con tantissime altre persone, o meglio con tantissimi professionisti. Sono stati molto disponibili con noi: ci hanno aiutato a imparare e nel frattempo ci hanno permesso di essere noi stessi”.

All'incontro con i DinsiemE è presente anche Alessio Liguori, che si è immediatamente appassionato al libro "Il viaggo leggendario": "Leggendo il libro, mi sono subito innamorato di questa fiaba per due ragioni: innanzitutto rispetta i migliori classici del genere, e poi mi sembravano bellissimi i messaggi che venivano veicolati. La cosa che subito mi ha colpito di Erik e Dominik è che sono riusciti, tramite YouTube e i social, a parlare di cose di cui oggi si ha tantissimo bisogno e che permettono ai più piccini di sognare. La cosa fantastica del libro e del film è che sono capaci di divertire i piccoli, ma nello stesso tempo a risvegliare il bambino interiore degli adulti".

Poi il regista ha parlato del suo approccio all'universo inventato dai DinsiemE: "Dominik ed Erik sono molto molto amati dai più giovani e sono amati per ciò che sono, quindi ciò che dovevo fare era semplicemente capire se, a mio avviso, questo mondo e il loro modo di essere potessero funzionare al cinema. Secondo me funzionano tantissimo, per cui è stato un processo molto naturale".

I valori e i messaggi di cui parla Liguori hanno molto a che vedere con uno dei "tormentoni" dei DinsiemE: l'unione fa la forza. Ma c'è anche altro, come spiega Dominik: "Il messaggio che vogliamo trasmettere ai ragazzi è quello che abbiamo imparato nelle nostre vite e nel viaggio del film: che è importante credere in se stessi, avere fiducia in se stessi per arrivare a far avverare i propri desideri. Soltanto comprendendo l'importanza e il valore di noi stessi, riusciamo meglio a rapportarci agli altri, a fare un lavoro di squadra".

"I ragazzi hanno tanta voglia di sognare" - aggiunge Erik - e il media migliore per sognare è il cinema. Ecco perché crediamo che ci sia voglia di cinema. Sappiamo che per molti bambini sarà la prima esperienza in una sala, e per noi è davvero emozionante".

Anche il regista ha da dire qualcosa sui ragazzi e bambini a cui è indirizzato Il Viaggio Leggendario: "Quando pensiamo ai più piccini, li sottovalutiamo, e pensiamo che dobbiamo abbassare in qualche modo la qualità di ciò che facciamo. In questo caso, non ho fatto altro che leggere e studiare il libro, perché in realtà è tutto dentro ‘Il viaggio leggendario’, che è un'opera molto cinematografica. L'unica difficoltà, legata alla messa in scena, era come ricreare i tre mondi in cui la vicenda si svolge. La fortuna è che siamo in Italia, e l'Italia ha delle location meravigliose, che possono ospitare le più mirabolanti avventure".

Liguori riprende quindi il discorso sui sogni, perché ha una cosa molto importante da dire: "Spesso la parola sognare viene considerata come qualcosa di ingenuo o di sbagliato rispetto alla vita. Invece la storia ci insegna che la morte della disillusione e del cinismo porta all'evoluzione e ci rende capaci di immaginare un futuro diverso, di sognarlo".

Qualcuno fa notare che ne Il Viaggio Leggendario il protagonista non è un esempio di maschio alfa e che le donne sono forti e impavide, individuando in questa scelta anche la voglia di stare al passo con i tempi.

"Non ci piace dare delle etichette" - dice Erik. "Il personaggio che interpreto nel film è molto simile a come sono io nella realtà, e questo mi fa sentire più tranquillo. All'uomo si richiede spesso di essere coraggioso, bello, muscoloso. Io purtroppo non sono nessuna di queste cose, e attraverso il film vorrei dire ai ragazzi: accettatevi per quello che siete, siate ciò che volete.

"Vogliamo far capire ai bambini che nessuno ha il diritto di dirci cosa dobbiamo essere e cosa non dobbiamo essere" - conclude Dominik. "Le donne de Il Viaggio Leggendario sono forti, è vero, ma potrebbero tranquillamente essere deboli. A noi non piacciono gli stereotipi".