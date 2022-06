Il viaggio degli eroi: al cinema con i protagonisti del mondiale di Spagna '82 per rivivere le emozioni di un'impresa storica

Interviste Cinema

Presentato alla stampa e al cinema dal 20 al 22 giugno, il bellissimo documentario Il viaggio degli eroi, narrato da Marco Giallini, in cui i protagonisti del mondiale di calcio di Spagna 1982 ripercorrono la loro straordinaria avventura. Ne hanno parlato alcuni di loro.

La voce di Nando Martellini che urla per tre volte “Campioni del mondo!, l'entusiasmo di Sandro Pertini, la squadra che si abbraccia, Dino Zoff, il capitano, che alza la coppa al cielo, l'Italia che si riversa nelle piazze, ebbra di un'incontenibile gioia. Era l'11 luglio del 1982, si era da poco conclusa Italia – Germania (3-1) allo stadio Bernabeu e in quella calda estate tutti festeggiarono fino all'alba. E furono tuffi nelle fontane, abbracci con sconosciuti, un nessun dorma felice e per niente vandalico. Se c'eravate – noi c'eravamo – sapete di cosa parliamo. Se non eravate ancora nati, non sapete cosa vi siete persi. Ci sono stati altri momenti simili nello sport, altre gioie calcistiche, ma nessuna come questa, che 40 anni dopo quella storica vittoria diventa un film intitolato, giustamente, Il viaggio degli eroi, che arriva al cinema in 107 copie, ma per soli 3 giorni il 20, 21 e 22 giugno e ci fa rivivere quegli indimenticabili eventi, quando l'Italia diventò, in virtù di questa impresa, un paese unito e orgoglioso di esserlo, con “un partigiano come presidente”, come cantava Toto Cutugno. Diretto da Manlio Castagna, Il viaggio degli eroi ha la bella intuizione di paragonare il percorso della nazionale che la stampa chiamava beffardamente “l'armata Brancazot”, guidata dall'uomo dai nervi d'acciaio, Enzo Bearzot, a quello classico dell'eroe epico, dividendo la narrazione (di un intenso Marco Giallini) in 11 capitoli introdotti da altrettante immagini animate, il che ne fa un film esemplare e ideale soprattutto per le giovani generazioni che non hanno conosciuti i valori di cui questo calcio era espressione, e soprattutto i suoi esaltanti risultati (è da Germania 2006 che la coppa più importante, vinta quattro volte, ci sfugge).

A presentare alla stampa il film, in una conferenza moderata dal bravissimo Marco Franzelli, c'erano il regista, la produttrice Manuela Cacciamani, l'amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, Marco Giallini ma soprattutto c'erano loro: Bruno Conti, Giancarlo Antognoni, Antonio Cabrini, Fulvio Collovati, Franco Causio, Giuseppe Dossena, Franco Selvaggi e in rappresentanza del vero supereroe di quei mondiali, l'indimenticabile Paolo Rossi, la moglie Federica Cappelletti, molto commossa dal film, come del resto tutti i presenti. Quei magnifici ragazzi che nel 1982 fecero sognare un intero paese, partirono come sfavoriti e tornarono da campioni, appaiono ancora oggi in ottima forma e il legame tra loro è più forte che mai. Lo dimostra non solo la chat su whatsapp che li tiene in contatto, ma anche gli sfottò, i ricordi, l'allegria che condividono ancora, come quando Collovati, elegantissimo, prende in giro Causio e Conti per essersi presentati con la t-shirt bianca sotto la giacca e loro ribattono dicendo che lo chiamavano Fefé per i suoi modi raffinati. La produttrice Manuela Cacciamani apprezza il messaggio del film, dove la figlia di Bearzot dice ad un certo punto che "più che di eroi c'è bisogno di esempi” e ringrazia Cabrini per l'aiuto prezioso per realizzare il film in due anni, con una pandemia nel mezzo, e tutti coloro che hanno contribuito a trasferire questo esempio alle attuali generazioni.

Antonio Cabrini lo definisce un'esperienza da pelle d'oca, che parla della vita di un Paese e del grande sentimento nato in un gruppo di ragazzi sotto la paterna guida di Bearzot, che è riuscito a portarli alla vittoria nella coppa del mondo. “L'amicizia è stata fondamentale per arrivarci e vorrei ricordare che è merito anche di persone che purtroppo non sono più con noi, per cui dedico il film a Bearzot, a Cesare Maldini, ai due grandi amici Gaetano Scirea e Paolo Rossi”. Marco Giallini, chiamato in causa per la sua intensa interpretazione del narratore, ricorda il suo 11 luglio 1982: “Avevo 19 anni e mi trovai con circa 40, 50 ragazzi in una specie di autirimessa vuota davanti alla televisione, a mangiare gli spaghetti convinti che poi ognuno sarebbe tornato a casa sua. Invece mi sono ritrovato fino all'alba a Piazza Venezia con una 500 in cui eravamo in 6 o 7. È un ricordo incredibile. Sono cresciuto meglio dopo quella sera, è stato un evento educativo”. Toccante il racconto della signora Federica, moglie di Paolo Rossi, una delle poche ad aver visto il film col pubblico stamani:

"Prima sono entrata e mi sono nascosta in fondo alla sala. Mi sono emozionata e ho pianto. Trovo che questo percorso dell'eroe verso la vittoria sia importante per le nuove generazioni. Questi grandi, straordinari ragazzi sono bellissime persone, autentiche, che ho conosciuto. Con tutti Bearzot aveva un ruolo paterno ma con Paolo aveva un rapporto padre-figlio più intimo perché lui in quel momento ne aveva più bisogno degli altri. Ricordo il loro ultimo incontro, quando siamo andati a trovarlo nel 2010 poco prima della scomparsa di Bearzot. Si sono abbracciati e Bearzot gli ha detto di avere un tumore, hanno pianto insieme, poi lui gli ha detto “ragazzo, forza, ho sempre creduto in te e devi essere forte come sempre”.

Unanime è il giudizio dei campioni sulla figura del testardo Enzo Bearzot, il friulano di pietra, convinto e sicuro delle sue scelte, che nonostante le sollevazioni generali decise di lasciare a casa il capocannoniere Roberto Pruzzo e portare invece Paolo Rossi (reduce da una lunga, ingiusta squalifica per il calcioscommesse, una condanna senza fondamento e infamante per una brava persona come lui), in cui aveva sempre creduto e che si rivelò l'arma vincente. Bruno Conti dice di lui: "Per noi è stato un padre, è un’emozione incredibile a distanza di 40 anni rivivere quegli eventi, è stato un mondiale con grandi nazionali, io e Bearzot venivamo chiamati “le due scimmiette”. Paolo e Gaetano sono sempre sempre con noi e Federica sta portando avanti dei progetti importanti su Paolo, al di là della nostra chat". Il regista Manlio Castagna era giovanissimo in quella magica estate dell'82:

Avevo 8 anni ed ho un ricordo molto netto, di una specie di spartiacque. Quell’estate luminosa ha segnato un cambiamento decisivo. In quel momento ho capito come la gioia potesse essere esplosiva e grazie a quel mondiale capimmo anche come vivere in strada potesse essere diverso, la gente scendeva in strada per abbracciarsi e non per scontrarsi. Ho dovuto tagliare molto, potendo mi sarebbe piaciuto mettere di più sull'Italia degli anni Ottanta e sulla televisione di quegli anni, ma tutto quello che c’è nel film per me è molto prezioso, ci sono anche immagini mai viste prima. Il criterio è stato quello di cercare di raccontare un percorso in 11 tappe che segue il viaggio dell’eroe, di coloro o colui che non è predestinato alla vittoria, come Luke Skywalker, Frodo Baggins o Harry Potter, ma alla fine la conquista. Questa storia mi ha insegnato anche la differenza tra la parola squadra e la parola gruppo: è stato il gruppo a vincere in questa nazionale.

Giancarlo Antognoni ha un unico rimpianto: “Quel goal annullato col Brasile che mi ha pregiudicato la finale, poi volevo farlo con la Polonia e ho sbagliato, ma i miei compagni mi hanno fatto questo grandissimo regalo di fare la finale, dove Antonio ha sbagliato il rigore. Il rigorista ero io, quindi se ci fossi stato, Antonio non avrebbe sbagliato". A questo punto Cabrini spiega perché ha sbagliato quel rigore, che per fortuna non ha influito sul risultato finale: "Ho sempre detto a Paolo che era stata colpa sua! Lui era il terzo rigorista, io sono lì tranquillo che prendo la rincorsa, sicuro di metterlo in rete e lui mi passa dietro e mi dice “te la senti?”. Sulla partita che li ha davvero convinti di potercela fare, Antognoni indica quella col Brasile, che li ha definitivamente tolti dalla depressione in cui erano caduti, mentre per Causio la partita decisiva è stata quella con l'Argentina, che ha dato loro la forza per incontrare il Brasile che aveva in squadra giocatori eccezionali ed era dato per favorito. Beppe Dossena ricorda che il presidente Sandro Pertini venne come uno della squadra, ma altre “autorità” non ebbero da loro la stessa accoglienza, perché “non era l’autorità, ma la persona che aveva la nostra riconoscenza. La nostra era una squadra di grandissimo talento, siamo persone che hanno preso in mano la nostra vita e chi entrava nello spogliatoio per dire qualcosa riceveva quello che aveva seminato. Abbiamo cacciato anche figure importanti a livello federale".

Franco Selvaggi, simpaticissimo, dice di essere un po' stufo per tutte le volte che gli hanno chiesto (non in questa occasione, ndr) come ci si sente a stare in una squadra che vince il mondiale senza mai giocare e si chiede perché una domanda del genere non la facciano a Baresi, Massaro o a qualcun altro che ha condiviso la sua esperienza. I compagni lo prendono in giro perché era arrivato, dopo l'infortunio di Bettega, alla convocazione senza le scarpe da gioco, e spiega che quando Bearzot lo chiamò nel ritiro di Alassio (dieci giorni prima del mondiale, dopo averlo fatto esordire in nazionale un anno e mezzo prima e avergli fatto giocare un paio di partite di qualificazione) aveva appena giocato l'ultima partita col Cagliari, facendo vincere (purtroppo, dice) lo scudetto alla Fiorentina e per quello non le aveva portate. “Lasciale a casa”, mi dissero, “tanto non giocherai mai”. Antonio Cabrini ci tiene a sottolineare che “abbiamo vinto il mondiale grazie anche a Franco, che è stato determinante anche fuori del campo”.

Giuseppe Dossena parla dell'impossibilità di fare paragoni tra allora ed ora: "Era una generazione totalmente diversa da quella attuale, siamo stati ragazzi che non hanno demandato la propria vita a procuratori o altri e hanno fatto scelte personali con la propria testa, anche sbagliando. Tra noi c'è stata una condivisione di scelte, improponibile per la generazione di oggi. Non provo nessuna gelosia e nessuna invidia per loro, sono contento che guadagnino di più di noi, ma sono due modi diversi di vivere la professione"

.Questo è palese vedendo Il viaggio degli eroi, un film entusiasmante per chi c'era, educativo e rivelatore per chi è cresciuto col calcio di oggi, che è tutto un altro pianeta. Andate a vedere il film in sala e vi raccomandiamo di portarvi i fazzoletti, perché siamo sicuri che anche voi che non lo avete conosciuto vi commuoverete.