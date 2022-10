Il talento di Mr. Crocodile, la nostra video intervista con Luigi Strangis, voce italiana

Interviste Cinema

In occasione dell'uscita al cinema della fiaba musical Il talento di Mr. Crocodile, abbiamo incontrato in due interviste video la voce italiana del protagonista, Luigi Strangis, e il coregista del film, Josh Gordon.

È al cinema dal 27 ottobre Il talento di Mr. Crocodile, una fiaba musical dove Luigi Strangis, vincitore della passata edizione di Amici come cantante, doppia il coccodrillo canterino Lyle. Visto che il protagonista di Il talento di Mr. Crocodile è un coccodrillo che canta con voce umana, in grado di esprimersi verbalmente solo cantando e non parlando, nell'intervista video abbiamo chiesto a Luigi Strangis quanto si riveda in questa vocazione così decisa. La conversazione ha poi toccato vari i temi della storia e i gusti cinematografici di Luigi, e siamo venuti a sapere anche quale sia il suo film preferito.



Il Talento di Mr. Crocodile: La nostra intervista Esclusiva a Luigi Strangis - HD

Il talento di Mr. Crocodile per cacciar via le ansie

Il talento di Mr. Crocodile non è solo ricco di canzoni e allegria per tutta la famiglia, ma racconta anche effettivamente di una famiglia, i Primm, afflitta da varie ansie: mamma, papà e figlio scopriranno la forza di essere se stessi senza paura, grazie all'ispirazione del simpatico Lyle.



Il Talento di Mr. Crocodile: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD