Il talento di Mr. Crocodile e Luigi Strangis alla Festa di Roma - Le Foto dal red carpet

Il vincitore di Amici dà la voce a un coccodrillo canterino nel musical per famiglie Il talento di Mr. Crocodile: ha presentato il film alla Festa di Roma, in compagnia del regista Josh Gordon.

Il talento di Mr. Crocodile è un simpatico musical per famiglie, in arrivo al cinema il 27 ottobre: a doppiare il canterino coccodrillo protagonista Lyle c'è Luigi Strangis, vincitore del talent Amici. Luigi e uno dei due registi del film, Josh Gordon, lo hanno presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma, nella manifestazione parallela Alice nella Città. Cosa ci hanno raccontato dei temi e della loro esperienza su questa fiaba, basata sui libri di Bernard Waber, con canzoni di Benj Pasek & Justin Paul (The Greatest Showman)?



Luigi Strangis e Il talento di Mr. Crocodile: "Lyle sono un po' io"

"All'inizio non ci credevo", Luigi Strangis ammette candidamente il suo stupore quando gli hanno proposto questo progetto: "È stata un'esperienza nuova, ho imparato tanto, è bella quest'emozione di dare vita a un personaggio inanimato." Tecnicamente l'esperienza di doppiaggio ha posto delle difficoltà? Relative, spiega Luigi, perché bisognava cantare tenendo presente un "contesto" narrativo, ma è una cosa che lui fa sempre e comunque. In questo caso il contesto era ancora più chiaro grazie alle immagini: "Lyle è sempre sorridente, si lascia prendere dalle cose, ma solo da quelle giuste. Sono un po' io." Il parallelo tra Lyle e Luigi è totale nella scena del talent: "È stata la parte più facile, mi era tutto familiare, era come rivedermi. L'ansia c'è sempre ma puoi e devi controllarla, con del lavoro dietro. Il coraggio comunque a me arriva non appena parte la musica. È l'amore verso quello che fai che ti fa passare la paura". La vittoria ad Amici, il successo con l'EP Strangis, ora un film... normale pensare a Sanremo come prossima tappa? "Io vivo tutto con calma.", dice con ironia Luigi. Se ci sarà un brano che lo convincerà, è sicuramente un'esperienza che gli piacerebbe fare.

Luigi e il regista concordano sui principali temi che Il talento di Mr. Crocodile veicola, soprattutto quello dell'affetto che ricevi, in grado di tirare fuori chi sei realmente: "La fragilità si combatte col sostegno, che è anche un modo di dare forza a un'altra persona". Lyle non riesce a cantare quando si sente solo sfruttato per uno scopo, sottolinea Gordon, il successo scatta quando c'è qualcuno che crede in te, passa per la fiducia e l'amore.



Il talento di Mr. Crocodile tra classico hollywoodiano e gusto contemporaneo

Il coregista Josh Gordon spiega che lui e Will Speck sognavano da dieci anni di trasporre i libri originali in un film, anche perché loro stessi li avevano letti da piccoli e li hanno letti ai loro figli. Lo stile e l'approccio narrativo sono stati costruiti sui musical della Golden Age hollywoodiana, senza dimenticare E. T. e Il gigante di ferro, anche se, per quanto riguarda il mondo cartoon, Gordon cita un cortometraggio in particolare di Chuck Jones, One Froggy Evening (1955), della serie Merrie Melodies, dove c'era un rospo canterino che però si esibiva solo in privato.

Il design di Lyle ha richiesto quasi un anno ed è stato portato a termine dagli australiani Method Studios: la sfida, ci spiega Gordon, era progettarlo come potenzialmente minaccioso a un primo sguardo, ma allo stesso tempo dolce e vulnerabile. La chiave era negli occhi. La sua mimica è stata modellata sul cantante Shawn Mendes, che gli dà la voce nella versione originale e che Gordon & Speck hanno voluto riprendere in sala di registrazione, per assicurarsi che gli animatori potessero ispirarsi alla sua interpretazione. Il resto dell'illusione è stata garantita da Javier Bardem, interprete del mago Hector che scopre Lyle: sono stati necessari quattro incontri tra i registi e Bardem prima che accettasse, ma l'attore si è dimostrato da subito ansioso di confrontarsi con del materiale al quale normalmente nessuno associa lui, attore serio e drammatico. Cercava un ruolo leggero e spiritoso, che dimostrasse anche che è in grado di cantare e ballare. In più, ci spiega Josh, Bardem trovava sfidante l'idea di misurarsi con un partner sullo schermo che sarebbe comparso solo in seguito, in postproduzione. Leggi anche Il talento di Mr. Crocodile, la recensione del musical per ragazzi con la voce di Luigi Strangis

