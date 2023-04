Il sol dell'avvenire: la nostra intervista video a Silvio Orlando e Barbora Bobulova

Interviste Cinema

L'uno morettiano di lunga data, l'altra alla sua prima esperienza su un set del regista, sono i protagonisti del film nel film, quello ambientato nel 1956, ma sono anche lo specchio, in qualche modo, dei personaggi interpretati da Moretti e Buy. Ecco la nostra video intervista a Silvio Orlando e Barbora Bobulova per Il sol dell'avvenire.

In Il sol dell'avvenire c'è un film nel film. Il film diretto da Giovanni, interpretato da Nanni Moretti , e prodotto da sua moglie Paola (Margherita Buy), la storia del segretario della sezione del PCI del quartiere romano del Quarticciolo che nel 1956, dopo aver invitato a Roma un circo ungherese, si trova a dover fare i conti con le conseguenze dell'invio a Budapest dei carri armati da parte dell'Unione Sovietica. Con lui, vicino a lui, una iscritta al partito, una sarta entusiasta, che lo spingerà a fare e pensare quello che è giusto. Nei panni di questi due personaggi, che in qualche modo sono gli alter ego "cinematografici" di Giovanni e Paola, ci sono Silvio Orlando e Barbora Bobulova. Il primo con una lunga esperienza in campo morettiano alle spalle (i due hanno lavorato assieme cinque volte, la prima in Palombella rossa), la seconda al suo primo set con Nanni.

Abbiamo intervistato in video Orlando e Bobulova, e questo è quello che ci hanno raccontato sul film, sui loro personaggi, su Moretti e il suo cinema,



Il Sol dell'Avvenire: La nostra video intervista a Silvio Orlando e Barbora Bobulova - HD

Il sol dell'avvenire, quattordicesimo film di finzione di Nanni Moretti è nei cinema italiani dal 20 aprile con 01 Distribution, e sarà presentato in concorso al Festival di Cannes 2023 che si terrà dal 16 al 27 maggio.



Il Sol dell'Avvenire: Il Trailer Ufficiale del Film di Nanni Moretti - HD

