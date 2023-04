Il sol dell'avvenire: la nostra intervista video a Nanni Moretti e Margherita Buy

Interviste Cinema

Abbiamo parlato col l'autore del film e con la sua attrice protagonista, giunti qui, in questo quattordicesimo lungometraggio di finzione diretto da Moretti, alla loro quinta collaborazione consecutiva. Ecco la nostra video intervista a Nanni Moretti e Margherita Buy su Il sol dell'avvenire, al cinema dal 20 aprile.

Con Il sol dell'avvenire è la quinta volta che Nanni Moretti sceglie Margherita Buy come attrice di un suo film. "La quinta consecutiva", ci tiene a spiegare Moretti. Durante la conferenza stampa di presentazione del film Buy aveva detto di essere stata "contenta di aver partecipato a questo film complesso. Con Nanni siamo stati prima sposati, poi fratelli, poi una coppia di separati: chissà nel prossimo che facciamo". Di Il sol dell'avvenire dice l'attrice che è stato "un film in cui in molti momenti, durante la lavorazione, mi sono motlo molto divertita".

Abbiamo intervistato in video Nanni Moretti e Margherita Buy dopo quella conferenza stampa, e con loro abbiamo parlato della ricerca di libertà che si sente nel film (una libertà ricercata soprattutto dai personaggi femminili), dei tanti morettismi e del loro significato, del legame che c'è tra questo film e il precedente, diversissimo Tre piani, e di altro ancora. Ecco che cosa ci hanno raccontato:



Il Sol dell'Avvenire: La nostra video intervista a Nanni Moretti e Margherita Buy - HD

Leggi anche La recensione di Il sol dell'avvenire

Il sol dell'avvenire, quattordicesimo film di finzione di Nanni Moretti è nei cinema italiani dal 20 aprile con 01 Distribution, e sarà presentato in concorso al Festival di Cannes 2023 che si terrà dal 16 al 27 maggio.



Il Sol dell'Avvenire: Il Trailer Ufficiale del Film di Nanni Moretti - HD

Leggi anche Nanni Moretti: "il mio film pensato per le sale"