Il robot selvaggio, intervista video alle voci italiane Esther Elisha e Alessandro Roja: "Gentilezza non è debolezza"

Per l'uscita del Robot selvaggio, nuova affascinante fatica della DreamWorks Animation, abbiamo intervistato Ester Elisha, voce della protagonista Roz, e Alessandro Roja, voce della volpe Fink. Il film è al cinema in anteprima il 29 settembre, per poi uscire in tutta Italia il 10 ottobre.

Il robot selvaggio è una fiaba dalla grande qualità tecnica, un piccolo regalo della DreamWorks Animation e del regista Chris Sanders: in quest'intervista video abbiamo parlato con Ester Elisha e Alessandro Roja dei temi del film. Nella versione italiana danno la voce rispettivamente alla robot protagonista Roz e alla volpe Fink, che l'aiuta a capire come badare alla piccola oca per la quale deve fungere da mamma adottiva. Gentilezza è sopravvivenza, come viene detto nel film? C'è un modo di coniugare evoluzione tecnologica e rispetto per l'ambiente, come accade nella storia? Cosa comporta fare a meno del corpo, al doppiaggio, per loro che recitano normalmente di persona? Leggi anche Il robot selvaggio, la recensione dell'incontro tra tecnologia e natura secondo Chris Sanders e la DreamWorks Animation Il Robot Selvaggio: La nostra intervista ai doppiatori italiani del Film Esther Elisha e Alessandro Roia- HD

Il robot selvaggio, una fiaba tra natura e tecnologia, a firma Chris Sanders