Il robot selvaggio, intervista col regista Chris Sanders: "Se avessi un robot come Roz sarei sicuramente molto felice!"

Arriva il 10 ottobre in sala Il robot selvaggio, ultimo affascinante lavoro della DreamWorks Animation, nel quale ha creduto fortemente il creatore di Lilo e Stitch, Dragon Trainer e i Croods, Chris Sanders. Ecco la nostra videointervista.

Il robot selvaggio ci aspetta al cinema dal 10 ottobre, e ne abbiamo approfittato per quest'intervista video con il suo regista Chris Sanders: co-creatore di Lilo & Stitch, Dragon Trainer e I Croods, è una colonna dell'animazione americana, e questa volta ha deciso di adattare il libro illustrato omonimo di Peter Brown, con la DreamWorks Animation. Gli abbiamo domandato del registro del film e delle tematiche genitoriali che tocca, nonché delle sue forti qualità tecniche, dall'animazione della protagonista al gusto pittorico dell'immagine. Leggi anche Il robot selvaggio, la recensione dell'incontro tra tecnologia e natura secondo Chris Sanders e la DreamWorks Animation Il Robot Selvaggio: La nostra intervista al regista e sceneggiatore del Film Chris Sanders - HD

Il robot selvaggio, la nuova scommessa fiabesca di Chris Sanders