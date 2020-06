Il Regno: la nostra intervista dal vivo e senza mascherina ai protagonisti Stefano Fresi e Max Tortora

Interviste Cinema

Nell'opera prima di Francesco Fanuele Il Regno Stefano Fresi e Max Tortora interpretano un re medievale e un ciambellano di corte un po' pesci fuor d'acqua.

La Fandango di Domenico Procacci ama produrre opere prime dal sapore nuovo e dalla trama originale, e raramente sbaglia un colpo. Di unico e sorprendente, però, Il Regno ha anche l'ambientazione, un'epoca simil medievale in cui ci sono un re, una principessa che trama, un ciambellano di corte, dei sudditi e una minaccia che arriva dall'esterno.

Il Regno è diretto da Francesco Fanuele, che ha trasformato in un lungometraggio il suo corto di diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ne era protagonista Stefano Fresi, che nel film ha ripreso il ruolo di Re Giacomo, ex autista di autobus incoronato sovrano. Al suo fianco c'è Max Tortora, che negli ultimi due anni ha frequentato molto spesso il cinema. Abbiamo intervistato i due attori in occasione della presentazione del film a Roma, parlando con loro, senza la fastidiosa intermediazione del monitor di un computer e senza la mascherina ma a debita distanza, del bello e del brutto del nostro tempo.

Il Regno: La nostra Intervista a Stefano Fresi e Max Tortora - HD

ll Regno, che è interpretato anche da Silvia D'Amico e Fotini Peluso, uscirà on demand, venerdì 26 giugno, sulle seguenti piattaforme: ITUNEs, Google Play, Chily, Sky prima fila, Rakuten, CGHV, Huawei, Infinity, TIMVISION e #iorestoinSALA.