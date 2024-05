Il Regno del Pianeta delle Scimmie: la nostra intervista al regista Wes Ball

Interviste Cinema

In occasione dell'uscita in sala del nuovo capitolo sulla saga del Pianeta delle Scimmie, abbiamo avuto modo di scambiare alcune parole con Wes Ball che ha diretto il film.

L'ottavo regista che si accomoda dietro la macchina da presa per dirigere un film sulla saga del Pianeta delle Scimmie è Wes Ball. Dal 1963 in poi, quando lo scrittore francese Pierre Boulle pubblicava il romanzo dal quale venne tratto qualche anno più tardi il primo film con Charlton Heston, di storie sulla coesistenza tra umani e scimmie ne sono state raccontate tante. Cinque film risalgono a quegli anni a cavallo tra i 60 e i 70. Poi ci fu il dimenticabile remake di Tim Burton nel 2001. La saga ripartì nel 2011 per una nuova e solida trilogia con la scimmia Ceasar protagonista. Ma ora, siccome c'è molto altro da raccontare (e potenziali buoni incassi da continuare a fare), ricomincia quella che idealmente è una nuova trilogia con il film Il Regno del Pianeta delle Scimmie. Ne abbiamo parlato con il regista Wes Ball (autore dell'ottima trilogia di Maze Runner), come potete vedere nel video qui sotto.



Il Regno del Pianeta delle Scimmie: La nostra video intervista esclusiva al regista del Film Wes Ball - HD

