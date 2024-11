Il ragazzo dai pantaloni rosa: interviste al cast e alla regista del film sulla storia vera di Andrea Spezzacatena

Interviste Cinema

Arriva oggi nelle nostre sale Il Ragazzo dai pantaloni rosa, che racconta la triste vicenda di Andrea Spezzacatena, vittima di bullismo e cyberbullismo. Abbiamo intervistato la regista Margherita Ferri insieme agli attori Samuele Carrino, Claudia Pandolfi, Sara Ciocca e Andrea Arru.

Nel 2012, un ragazzo di 15 anni si è impiccato perché non riusciva più a sopportare le continue prese in giro da parte dei compagni di scuola. Si chiamava Andrea Spezzacatena e, per nuocergli ancora di più, i suoi coetanei avevano creato una pagina Facebook, che ogni giorno veniva riempita di insulti e commenti malvagi. Sua madre Teresa non ne sapeva nulla e, solo dopo la morte del figlio, ha scoperto la verità andando sul suo account Facebook, di cui conosceva la password.

Questa dolorosa vicenda, che risale al 2012, ce la racconta Il ragazzo dai pantaloni rosa, che, nonostante la drammaticità del finale, conserva una sua leggerezza e colpisce per la sua poeticità e libertà espressiva. Accompagna la narrazione la voce fuori campo dello stesso Andrea, che ricostruisce e commenta i fatti dall'aldilà.

Il ragazzo dai pantaloni rosa è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2024 nella sezione autonoma Alice nella Città e arriva oggi nelle nostre sale. Il film, giustamente, verrà proiettato in una serie di scuole, per educare gli adulti di domani al rispetto del prossimo, alla tolleranza e alla lotta al pregiudizio e all'omofobia.

Alla base de Il ragazzo con i pantaloni rosa c'è il libro della mamma di Andrea "Andrea oltre il pantalone rosa", mentre la regia è stata affidata a Margherita Ferri. L'abbiamo intervistata insieme agli attori Claudia Pandolfi (Teresa), Samuele Carrino (Andrea), Sara Ciocca (Sara, l’amica del cuore di Andrea) e Andrea Arru (Christian, amico/nemico di Andrea). Distribuisce il film, sceneggiato da Roberto Proia, Eagle Pictures.

