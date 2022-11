Il Principe di Roma: Le nostre interviste esclusive al regista e al cast della commedia con Marco Giallini

Interviste Cinema

In uscita il 17 novembre, Il Principe di Roma è la storia di uno sbruffone incattivito dalla vita, ma che ha ancora qualche speranza di redenzione. Protagonista del film è Marco Giallini, che abbiamo intervistato insieme a Giuseppe Battiston, Denise Tantucci e al regista Edoardo Falcone.

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il nuovo film di Edoardo Falcone Il Principe di Roma arriva nelle nostre sale proprio questo giovedì, per insegnarci qualcosa sulla storia della città eterna e strizzare l'occhio a Charles Dickens e al suo celeberrimo "Canto di Natale". Come accadeva in quel racconto, al centro della vicenda c'è un uomo bisbetico, avido e scostante che riceve la visita di tre fantasmi. Nel nostro caso, il misantropo si chiama Bartolomeo, è ricco, vuole sposare una donna solo per ottenere il titolo nobiliare e assiste indifferente alla rovina economica del fratello. Proprio gli spiriti che si manifestano al suo cospetto lo rendono consapevole della sua sgradevolezza, riportandolo ad esempio ai tempi della sua infanzia, quando era un bambino triste in un orfanotrofio, e inducendolo a riflettere.

A interpretare Bartolomeo detto Meo è Marco Giallini, affiancato da Giulia Bevilacqua nei panni della sua governante. I fantasmi non c'entrano nulla con il Natale, com'era per il signor Scrooge di Dickens, ma sono tre figure significative per Roma: Beatrice Cenci, Giordano Bruno, e Papa Borgia. A interpretarli sono rispettivamente Denise Tantucci, Filippo Timi e Giuseppe Battiston.

Proprio alla Festa del Cinema di Roma abbiamo intervistato il Edoardo Falcone, insieme a Marco Giallini e a Battiston e la Tantucci. Il Principe di Roma è interpretato anche da Andrea Sartoretti e Sergio Rubini e distribuito da Lucky Red.

Il Principe di Roma: La nostra intervista Esclusiva a Marco Giallini e al regista Edoardo Falcone - HD