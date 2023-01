Interviste Cinema

Il primo giorno della mia vita: intervista off topic a Toni Servillo e Valerio Mastandrea

Che piacere fare quattro chiacchiere in libertà con Toni Servillo e Valerio Mastandrea, che recitano ne Il primo giorno della mia vita e che sono persone molto intelligenti. Proprio per questo con loro si può parlare di qualsiasi cosa, per esempio di scelte sbagliate e personaggi complicati.