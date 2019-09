Il potere è giovane: Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp coppia reale protagonista a Venezia 2019

Interviste Cinema

I due presentano oggi fuori concorso il film Netflix Il Re di David Michod.

Ormai si sta abituando alla celebrità, Timothée Chalamet. Conosce gli obblighi promozionali di un attore, si lascia andare a qualche bizza, rinnega l’esperienza sul set con Woody Allen per diplomazia hollywoodiana. Insomma, ormai è una star diplomata; si mette anche insieme alla partner (Lily-Rose Depp) del suo ultimo film, quel The King, Il Re, diretto da David Michod, che oggi ha presentato a Venezia fuori concorso.

Basta poco, però, per farlo tornare un adolescente eccitato, come quando dice più volte di non vedere l’ora di vedere il Joker, cita Heath Ledger e Joaquin Phoenix come suoi punti di riferimento, e ricorda di aver incontrato proprio quest’ultimo all’Excelsior, scambiandoci qualche parola. Cosa che abbiamo fatto anche noi giornalisti italiani con lui, il re Enrico V di questa nuova versione, dopo riferimenti celebri come Laurence Olivier e Kenneth Branagh, anche se il film presenta elementi anche dell’Enrico IV e non è riconosciuto direttamente come un adattamento da Shakespeare.

Chalamet è il principe che vive fra il popolo, rinnega la vita alla corte del tirannico padre Enrico IV, ma è costretto dalla sua morte a rispondere alla chiamata sul trono, con tanto di guerra alla Francia, uno dei molteplici episodi della Guerra dei cent’anni. “Anche oggi ci sono persone nate in famiglie reali o comunque ricche”, ha detto. “La lotta non deve essere legata allo status, quanto all’umanità. Nelle produzioni shakespeariane dell’ultimo secolo c’è stata una vera avversione nell’usare attori giovani per questi ruoli, c’è qualcosa di inquietante o malsano in dei giovani in possesso di così tanto potere. Ci sono analogie nel mondo moderno, dove ci sono ancora forme di potere per lignaggio."

La moglie del re, la principessa Caterina di Valois, è interpretata per l’appunto da Lily-Rose Depp, a quanto dicono i bene informati la nuova fiamma di Chalamet; o il contrario, come preferite. “Parliamo di un periodo in cui le donne non avevano praticamente alcuna forma di potere, non erano ascoltate quando si trattava di decidere in famiglia della propria sorte, figuriamoci in questioni politiche. Per cui penso che la maniera in cui il mio personaggio sfrutta il suo potere, in maniera calma, ma con molta forza e convinzione, sia un bel messaggio da trasmettere al pubblico. Abbiamo una voce, visto che la gente ci conosce, e ritengo che debba essere usata in maniera costruttiva.”

Tornando a Chalamet, ha manifestato genuino entusiasmo per aver potuto recitare in un ruolo diverso dal solito e, soprattutto, non comune per un attore di 23 anni: una storia sulla manipolazione del potere. “Mi sento ancora all’inizio, mi sto formando e sto ancora imparando, sempre alla ricerca della migliore versione possibile di attore che posso essere. Lavorare con attori di tale bravura ed esperienza come Ben Mendelsohn e Sean Harris mi ha molto aiutato. Ci sono cose che impari palesemente e altre che ti scivolano nel subconscio, ho imparato da ognuno di loro. Il mio non è il ruolo del tradizionale eroe muscolare, alla Gladiatore o Troy. Penso alla frase dell’opera che dice ‘steal my soldier’s heart’, ruba il cuore del mio soldato. Dovevo essere credibile in battaglia, ma non ero quello che arriva in mezzo a un mucchio di nemici e prende tutti a calci nel sedere. Mi piace questa idea di mascolinità in un’epoca in cui, anche a livello di vertici politici, se ne veicola ancora un’idea tossica.”

Il Re, The King, sarà su Netflix dal 1 novembre, dopo un’uscita in sala precedente.