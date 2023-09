Il più bel secolo della mia vita: video intervista con Castellitto, Lundini e il regista Bardani

Interviste Cinema

Tratto dall'ominima pièce teatrale da lui stesso diretta, Alessandro Bardani realizza Il più bel secolo della mia vita trovandosi in grande sintonia con Castellitto e Lundini. Questa è la video intervista che abbiamo realizzato con i tre artisti.

Una deliziosa commedia è appena arrivata nelle sale cinematografiche. Il più bel secolo della mia vita racconta l'incontro tra un centenario e un 25enne che compiono un viaggio on the road verso un apparente obiettivo comune.

Il tema toccato dal film, e prima ancora dalla pièce teatrale dalla quale è tratto, chiama in causa una legge tuttora in vigore in Italia che impedisce a un figlio non riconosciuto alla nascita, di conoscere l’identità dei suoi genitori biologici, almeno non prima del compimento del centesimo anno di età.

Il regista Alessandro Bardani ha lavorato a lungo sull'omonima spettacolo teatrale di successo che ha girato l'Italia in lungo e in largo. Scritto e diretto insieme a Luigi Di Capua, quel testo è stato adattato per il grande schermo e ad interpretare in questa versione i due protagonisti sono Valerio Lundini e Sergio Castellitto. Abbiamo incontrato il terzetto di artisti per una video intervista che potete vedere qui sotto.



Il più bel secolo della mia vita: La nostra intervista a Sergio Castellitto, Valerio Lundini e al regista del Film Alessandro Bardani - HD

Il più bel secolo della mia vita: trama e trailer della commedia

Giovanni è un ragazzo che, per una vetusta legge italiana, non può conoscere l'identità dei suoi genitori biologici, gli stessi che non l'hanno riconosciuto alla nascita, prima del suo centesimo compleanno. Il giovane vorrebbe veder esaudito il suo unico desiderio e scoprire di chi è figlio prima di diventare vecchio, ma la burocrazia glielo impedisce.

Per smuovere l'opinione pubblica e far sì che si interessi al suo caso, Giovanni ha un'unica speranza: riuscire a conquistare la complicità di Gustavo, unico centenario, come lui non riconosciuto alla nascita, ancora in vita. Peccato che quest'ultimo, nonostante sia l'unico in grado di poter aggirare la legge e avere diritto alla normativa, non sia affatto interessato alla questione. Da quest'incontro tra un uomo centenario proiettato verso il suo futuro e un giovane legato al suo passato nasce un'imprevedibile amicizia.