Il mio nome è Vendetta: l’intervista agli eroi d’azione Alessandro Gassmann e Ginevra Francesconi

Interviste Cinema

È disponibile su Netflix il revenge movie di Cosimo Gomez Il mio nome è Vendetta, che ha per protagonisti Alessandro Gassmann e Ginevra Francesconi. Li abbiamo incontrati e con loro abbiamo parlato di preparazione fisica, genitori e figli, e della violenza dei social.

Il mio nome è Vendetta è, come ben si intuisce dal titolo, un revenge movie, genere che negli Stati Uniti non è mai passato di moda e che ha avuto nuova linfa vitale grazie a Liam Neeson e Io vi troverò. A questa tipologia di film appartengono personaggi che si fanno giustizia da soli e che spesso agiscono in conseguenza di uno strappo, un dolore, una perdita. Nel caso dell'opera terza di Cosimo Gomez, a spingere il protagonista della vicenda a ricorrere alla violenza è un passato dimenticato che fa capolino e che induce non soltanto alla carneficina ma alla fuga. Tutto comincia in un idilliaco Alto Adige dove, per una svista, irrompe la Ndrangheta.

Il mio nome è Vendetta racconta la storia di Santo, che si è rifatto una vita dopo una giovinezza difficile e ama teneramente sua moglie e sua figlia. Nel momento in cui i rivali di un tempo lo trovano, l'uomo capisce che per lui la pace è finita e che molto probabilmente non tornerà più indietro. A interpretare Santo è Alessandro Gassmann, mentre sua figlia, che si chiama Sofia, ha il volto di Ginevra Francesconi. Per entrambi il revenge movie è una novità, come ci hanno raccontato durante un'intervista nella favolosa sede di Roma di Netflix. Il film è già disponibile sulla piattaforma streaming.