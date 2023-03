"Il mio film sul grido d’aiuto di un emarginato": Pierluigi Ferrandini presenta Percoco - Il primo mostro d'Italia

Interviste Cinema

È stato presentato in anteprima mondiale al Bif&st 2023 Percoco - Il primo mostro d'Italia di Pierluigi Ferrandini, film sul primo stragista familiare del nostro paese. Ne abbiamo parlato con il regista e con il protagonista Gianluca Vicari.

La notte del 27 maggio del 1956, un uomo di 26 anni dall'aria mite e lo sguardo sfuggente sterminò la sua famiglia, affondando un coltello nelle carni dei suoi genitori per poi infierire sul fratello, affetto dalla Sindrome di Down. Il nome del giovane criminale era Franco Percoco e il suo gesto folle segnò profondamente l'Italia del boom economico, tesa al benessere dopo gli orrori e la povertà della guerra.

La cronaca di ciò che accadde nelle due settimane successive agli omicidi è al centro un film di Pierluigi Ferrandini che Giancarlo De Cataldo ha molto amato, dedicandogli una pagina di giornale. La vicenda si svolge in una Bari ora attraversata dalla luce livida che precede il temporale, ora assolata ed elegante, ora racchiusa fra l'azzurro del cielo e il blu del mare.

Percoco - Il primo mostro d'Italia, questo il titolo del film, debutterà in anteprima in alcune sale il 13 aprile, dopodiché uscirà come evento speciale il 16, 17 e 18 aprile distribuito da Altre Storie. Noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo in anteprima al Bari International Film & Tv Festival 2023, dove è stato accompagnato dal regista e dall'interprete principale Gianluca Vicari, qui al suo primo ruolo cinematografico. Seduti su un divanetto verde in stile Impero nel foyer del Teatro Piccinni, entrambi hanno risposto alle nostre domande, e Ferrandini ci ha spiegato innanzitutto cosa lo abbia spinto a dedicare un film a Franco Percoco, già oggetto del romanzo di Marcello Introna "Percoco", che per il regista è stato fonte di ispirazione.

"Ho scelto di raccontare la storia di Franco Percoco perché trovo che ciò che si è compiuto in quei giorni sia qualcosa che può riguardare non solo i giovani del '56, ma tutti i ragazzi che, nel proprio percorso di vita, si ritrovano a incontrare delle difficoltà in una società sempre più pressante e in una famiglia sempre più bisognosa di conferme da parte dei figli. Non voglio togliere nulla alla mostruosità del gesto che questo ragazzo ha compiuto e che si è amplificata perché Franco ha convissuto con i cadaveri dei genitori, ma ciò che Percoco ha fatto è la conseguenza di un grido di aiuto inascoltato da parte di un giovane che credeva di meritare una vita che altrimenti non gli sarebbe stata concessa".

Cosa desiderava esattamente Franco Percoco?

Il 1956 fa parte di un'epoca in cui il boom economico arriva come uno tsunami per la città di Bari. La società si riorganizza e si creano delle gerarchie, perché dopo la guerra era necessario stabilire un nuovo ordine. Franco Percoco capisce, perché la società lo dice a chiare lettere, che una persona che non ha raggiunto determinati traguardi, ad esempio la laurea, non potrà conquistare un certo status sociale, per cui la vicenda di Percoco è la storia di un ragazzo che cerca l’affermazione sociale ma non la trova, e allora reagisce in una maniera chiaramente orribile.

Giancarlo De Cataldo scrive che Franco Percoco era troppo triste per essere definito un mostro. Lei come lo vede?

La parola mostro deriva dal latino monstrum, che significa prodigio ma anche ammonimento, e quindi, quando si verificano casi simili a quello di Percoco, c’è sempre l’idea di un monito sociale. Franco voleva appartenere a un contesto che lo ha rigettato, e quindi la strage che ha compiuto è la conseguenza di un fortissimo conflitto interiore. Franco Percoco non è stato sempre un mostro, perché a 26 anni, è stato condannato, ha scontato soltanto 23 anni di pena e poi ne ha vissuti altri 22 fuori, e ciò significa che non ci troviamo di fronte a un serial killer che torna a uccidere perché affetto da un disturbo mentale. Stiamo invece parlando di un ragazzo che a un certo punto ha passato un periodo terribile e che poi, nel momento in cui si è messo a fare la vita da operaio, ha distrutto il mostro, proprio perché si trattava del mostro dell'ascesa sociale.

Che città era Bari nel 1956? E come l’hai voluta raccontare e fotografare?

La Bari del film è una Bari umbertina, una Bari che in realtà è soltanto un quartiere, e questo quartiere somiglia a Parigi o comunque a una città che ha avuto un passato glorioso e sfarzoso. Bari ha vissuto tante epoche, ma di fatto è solo un paese, e conserva sempre un che di provinciale. Negli anni di Percoco stava cercando di affermarsi, e in molte zone si sentivano ancora gli echi della guerra.

Una delle cose che veramente colpiscono di Percoco - Il primo mostro d'Italia è l’estrema attenzione ai dettagli. Hai fatto un ottimo lavoro, quasi maniacale direi…

L'attenzione ai dettagli, è una delle cifre fondative di questo progetto, perché noi abbiamo addirittura ricostruito la casa dei Percoco a partire dalle foto della scientifica. Abbiamo addirittura lavorato sui materiali, perché tutti i materiali della casa sono foto-assorbenti, e quindi è come se la luce non si riflettesse da nessuna parte, se non nello specchio, con tutti simbolismi del caso. C’è molto legno nell’abitazione dei Perococo e le pareti sono di tessuto perché volevamo creare un'atmosfera tombale. Tutto è riprodotto esattamente com'era, come in un grandissimo plastico di Brunelleschi.

Gianluca, sei bravissimo, il tuo Franco Percoco è perfettamente credibile. Come hai lavorato sul suo sguardo? Cosa si nasconde dietro quegli occhi. secondo te?

Lo sguardo di Franco Percoco è uno sguardo vitreo, irrevocabile, come irrevocabile è il gesto che ha compiuto. Franco non ama le persone a lui più vicine, come Enzo e Tina, perché le coinvolge in qualche modo nel suo orrore, in quello che fa, e sembra strano che non abbia ucciso anche loro. Io non vorrei giustificarlo, però c'è da dire che questo ragazzo sentiva il peso di pressioni sociali, familiari e scolastiche. Franco si è ritrovato a essere un emarginato, un borderline, un bipolare, e quindi, uccidendo la sua famiglia, uccide anche sé stesso e la sua parte vincente, promettente. Questo film è la storia di un occultamento dei genitori, che tenevano Franco bloccato, paralizzato. Lui si vuole sentire all'altezza degli altri, di coloro che fanno parte della sua classe sociale. Ecco perché nel film l'abbigliamento ha grande importanza e la macchina da presa di Pierluigi insiste su dettagli come il Rolex che Percoco aveva al polso.

Percoco - Il primo mostro d'Italia è interpretato anche da Giuseppe Scoditti, Rebecca Metcalf e Federica Pagliaroli.