Il mio corpo vi seppellirà: intervista alle brigantesse Margareth Madé e Antonia Truppo

E’ disponibile on demand il western pulp Il mio corpo vi seppellirà, storia di quattro brigantesse della Sicilia ottocentesca. Abbiamo incontrato due delle quattro protagoniste del film, Margareth Madé e Antonia Truppo, per parlare di sorellanza e scene d’azione.

Sono cattive, ribelli, armate fino ai denti, agili e violente. Non parlano quasi in italiano e vengono dal Regno delle due Sicilie del 1860, terra senza legge passata nelle mani Vittorio Emanuele II Re di Sardegna all'indomani della spedizione dei Mille. Non sono sono supereroi in gonnella ma brigantesse (o drude) e sono arrivate sulle varie piattaforme on demand per ricordarci che la forza, l'energia, l'avventura e la determinazione stanno anche dalla parte delle donne.

A queste leggendarie figure di cui non molto si sa, se non che difficilmente perdonavano, Giovanni La Pàrola ha dedicato Il mio corpo vi seppellirà, un western che strizza l'occhio al pulp e che può contare su quattro grintose protagoniste: Margareth Madè, Antonia Truppo, Miriam Dalmazio e Rita Abela. Abbiamo "incontrato" le prime due su Zoom, fra cucine, camere d'albergo e sfondi tardo-pomeridiani open air. "Non sarà un'intervista video" - le avevamo rassicurate, e senza l'intermediazione talvolta faticosa della telecamera, la conversazione è stata brillante, naturale, quasi fossimo tre amiche all'ora del tè. Margareth e Antonia erano contente dell'uscita del film, e di aver preso parte a una storia che parla di girl power, tanto che Antonia ha subito detto, esultando: "Finalmente, dopo anni in cui noi donne ne abbiamo vissute di tutti i colori, ci ribelliamo. Mi piace aver fatto parte di una storia così al femminile in cui le donne non cercano una giustificazione per ciò che fanno!".

Ormai ci siamo abituati all'uscita on demand dei film, anche se ci mancano terribilmente le sale. Cosa pensate del debutto de Il mio corpo vi seppellirà in streaming?

AT: Purtroppo è un anno che mi ritrovo a chiedermi questa cosa, perché sono vari i film che ho fatto e che sono usciti così, e alcuni sono stati dei pionieri assoluti di questa esperienza. All'epoca mi chiedevo se uscire in streaming fosse giusto e corretto nei confronti degli operatori delle sale. Oggi, a distanza di tutto questo tempo, penso che i film invecchino e quindi non si debba aspettare. Un film che è bello oggi è bello anche fra 20 anni, però le cose di cui si parla qui, in primis le donne e il loro ruolo, sono un argomento di cui discutere adesso.

MM: Nonostante questo film sia stato girato tre anni fa, a mio parere è una novità, e un film rivoluzionario sarà sempre interessante e non diventerà mai vecchio. Sono felice che in questo momento storico stia destando molta curiosità, anche perché appartiene a un genere che viene rispolverato. Anzi, potremmo definire Il mio corpo vi seppellirà un vecchio contemporaneo.

AT: e anche un film pulp, così dichiaratamente pulp che scarta qualsiasi idea di realismo. Alcuni ritengono sia violento, ma a me dà molto meno fastidio questa violenza qui di una violenza più naturalistica. Questa è teatrale. Più che un film violento, Il mio corpo vi seppellirà rende quasi ironica la violenza.

Considerata la vostra destrezza nel film e le molte scene d'azione, non posso non chiedervi qualcosa dell'allenamento fisico a cui vi siete sottoposte…

MM: La preparazione fisica è stata molto impegnativa e breve. In un mese abbiamo imparato a cavalcare, e così ogni giorno avevamo lezioni di equitazione. Io avevo una bimba di cinque mesi, quindi avevo partorito relativamente da poco e l'allenamento mi è servito anche a ritornare in forma molto velocemente, e poi la mia Lucia, che non abbandona mai il suo fucile importante e pesante, doveva essere disinvolta, per di più con un occhio solo, perché l'altro era bendato e quindi il suo campo visivo era ridotto. Insomma è stata una faticaccia.

AT: Avevamo tutte dei favolosi addominali…

Tu poi, Antonia, che vieni da Napoli, hai anche dovuto prendere lezioni di siciliano…

AT: Ho un rapporto molto strano col siciliano, ho vissuto a Palermo per cinque anni e quindi questa musica ce l'avevo dentro. Prima di cominciare il film, ho fatto una prova e mi sono resa conto che in realtà la lingua mi veniva molto facile, non ho studiato particolarmente, però devo dire che non sarei altrettanto brava con un altro dialetto. Comunque ero l'unica non siciliana del gruppo e quindi mi fidavo ciecamente di tutte le persone che mi stavano intorno, perché ero certa che mi avrebbero corretta. Alla fine mi sono divertita, perché riesco anche a improvvisare in siciliano.

Ma chi erano queste brigantesse? Perché è importante che se ne parli in un film?

MM: Delle famose brigantesse se n'è parlato poco nella storia, basta fare delle ricerche per capire che non hanno avuto il giusto merito. Erano donne che hanno lottato in prima persona, si sono messe in gioco, in discussione, erano donne ferite, mercificate, maltrattate, umiliate, e molto spesso erano mogli di briganti e quindi anche loro lottavano. E’ bello che La Pàrola abbia approfondito questo argomento, dando importanza alla figura femminile in un contesto storico come quello.

AT: Quando ho letto questa sceneggiatura ero entusiasta perché per me il linguaggio western si sposava benissimo con la necessità di questo racconto. Sono molto legata al tema forte de Il mio corpo vi seppellirà e credo che l'Italia non abbia mai fatto i conti con questo pezzo della sua storia, che per noi del sud è ancora molto viva. Forse al nord non la conoscono e non capiscono il nostro bisogno di protezione, di campanilismo, di senso di rivalsa, perché questo è un punto dolorosissimo. Infatti, mentre i partigiani sono considerati degli eroi, i briganti sono dei fuorilegge, figuriamoci le brigantesse!

Cosa avete amato dei vostri personaggi, Maria e Lucia. Lucia non somiglia un po’ alla sposa di Kill Bill?

MM: Dici? In realtà io non ho pensato a nessuno, solamente a me. Ho fatto una preparazione mia, personale, psicologica, pensando anche alla realtà che ci circonda, a tutte le donne che vengono maltrattate. Di Lucia amo la forza, il suo lato maschile. Credo che il lato maschile sia importante nella vita di tutte noi donne, oltre al lato femminile che però abbiamo innato. Del personaggio ho adorato anche la libertà di espressione e di movimento.

AT: Il mio personaggio mi è piaciuto moltissimo, perché Maria, rispetto alle altre tre donne del gruppo, non ha un motivo di vendetta. E’ guidata dall'ideologia, lei è quella che fa politica, è una druda per scelta e per la necessità di difesa della propria terra. Maria non sta scappando da nessuno.

Quanto è importante per voi la sorellanza, nel lavoro e nella vita?

MM: La sorellanza è molto importante, sul set eravamo molto unite, ci aggrappiamo l'una all'altra costantemente, perfino nella fatica fisica di raggiungere la grotta in cima alla montagna che era il nostro rifugio, quindi questa unione è stata fondamentale, ed è decisiva anche nel quotidiano, nella vita, soprattutto oggi. Non è possibile che ogni giorno una donna subisca violenza, forse dobbiamo essere noi donne a fare qualcosa per arrivare a un cambiamento, perché purtroppo non cambia niente, non sta cambiando niente in questi ultimi anni, anzi…

In questo senso Il mio corpo vi seppellirà potrebbe aiutare…

MM: Forse stiamo anche un po’ sognando se pensiamo che questo film possa in qualche modo incoraggiare le donne a ribellarsi, a trovare la forza di reagire, però, considerando il fatto che queste quattro donne hanno una forza e un coraggio pazzesco, perché no?

Ma… se le quattro brigantesse de Il mio corpo vi seppellirà incontrassero i Moschettieri del Re, cosa succederebbe?

MM: Poveri moschettieri, chissà che fine farebbero…

AT: Le nostre drude hanno armi più veloci, loro vanno di fioretto, mentre noi non passiamo certo per il sottile, fra mannaie, bombe e fucili, non penso che se la caverebbero.

Torniamo al presente: come state vivendo questo nuovo lockdown?

AT: Io sto lavorando, lo scorso anno abbiamo fatto un lockdown totale che come donna e madre mi ha fatto riflettere su tante cose. Ho provato tante emozioni, da una grande frustrazione a un grande senso di responsabilità, ma mi sono anche resa conto di quante cose avessi sulle spalle. Ho avuto un compagno che tutti i giorni lavorava da casa e stava con i figli, ho sentito che attraverso le vie di fuga che abbiamo possiamo ricaricarci. Stando da soli, invece, siamo ancora molto trogloditi.

MM: Durante il primo lockdown ero incinta di sei mesi e quindi stavamo chiusi in casa, anche mio marito con l'altra bimba era con noi e tutto sommato stavamo bene. Questo lockdown non mi sconcerta, mi dispiace dirlo, però purtroppo l'uomo si abitua a tutto. Ci siamo abituati alla mascherina, si può uscire a passeggiare e a fare la spesa. Forse ci siamo dimenticati della libertà che avevamo prima del Covid.

AT: Bisogna avere una grande pazienza e ce l’abbiamo, e io avrò anche dei bei ricordi di questo periodo, nonostante quel pile sempre addosso e quei calzettoni lerci.

Il mio corpo vi seppellirà è interpretato anche da Guido Caprino e Giovanni Calcagno ed è disponibile su Chili, Amazon, Google Play, Apple iTunes, Rakuten TV, Timvision, Infinity.