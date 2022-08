Il lato oscuro di Londra: cinque film in streaming che mostrano la città come non l'avete mai vista...

Interviste Cinema

Alcuni grandi cineasti hanno ambientato nella capitale britannica opere controverse e bellissime. Ecco i loro film in streaming ambientati a Londra.

Dimenticate la "Swinging London" del periodo maggiormente glamor della capitale inglese o quella romantica ed elegante delle commedie con Hugh Grant. La Londra che vi mostriamo nei prossimi cinque film in streaming lascia esplodere un lato oscuro che esplicita le contraddizioni sociali, civili e politiche di una società pervasa da forze opposte e molto spesso contraddittorie. Il comun denominatore è quello del grande cinema, realizzato da autori di valore assoluto. Buona lettura.

Cinque capolavori ambientati in una Londra “altra”...

Il servo

Blow Up

Arancia meccanica

Un lupo mannaro americano a Londra

Naked - Nudo

Il servo (1963)

Dal genio di Harold Pinter e da quello altrettanto potente ed acuto di Joseph Losey, un dramma livido che sbatte in faccia alla società arcaica londinese tutta la sua ipocrisia. Il rapporto tra l’altolocato Edward Fox e il suo inserviente Dirk Bogarde diventa un gioco al massacro psicologico e cinematografico che fa de Il servo un capolavoro indiscutibile. Atmosfere morbose, asfissianti, claustrofobiche che i due attori protagonisti sfruttano con una grandezza e una frocia inarrivabili. Il peggio del manicheismo britannico e il meglio del suo cinema. Film epocale. Disponibile su Amazon Prime Video.

Blow Up (1966)

Un cineasta unico quale era Michelangelo Antonioni gioca con lo sguardo, la riproducibilità del reale e le atmosfere magiche della Swinging London per creare un film stratificato, enigmatico e affascinante. Blow Up vede protagonista un David Hemmings da inchino, fotografo di moda che in un suo scatto scopre qualcosa di tetro. La sequenza della “scoperta” diventa minuto dopo minuto storia del cinema in divenire. Palma d’Oro a Cannes e nomination all’Oscar per miglior regia e sceneggiatura. Capolavoro spiazzante, ragionamento definitivo sul potere dello sguardo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Arancia meccanica (1971)

Arancia meccanica: Il trailer italiano del film di Stanley Kubrick

Una Londra del prossimo futuro - purtroppo non era poi troppo lontano - diventa teatro malefico per la parabola letteraria di Anthony Burgess portata al cinema da Stanley Kubrick. Arancia meccanica è una riflessione sul libero arbitrio in una società che sembra volertelo concedere quando invece è tutto il contrario. Film durissimo ma realizzato con una maestria cinematografica ineguagliabile. Nomination all’Oscar per film, regia, adattamento e montaggio. Il meglio del cinema di Kubrick, con un Malcolm McDowell senza precedenti. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Un lupo mannaro americano a Londra (1981)

Uno degli horror più riusciti della storia del cinema, che nel sostrato è una commedia satirica sulla società britannica e le sue apparenze borghesi. John Landis dirige David McNaughton e Griffin Dunne in un film scatenato, pieno di idee, soprattutto terrificante. Rick Baker rende le trasformazioni de Un lupo mannaro americano a Londra un momento di cinema straordinario, e vince l’Oscar. Con così tante scene di culto da non poterne sceglierne una soltanto. Capolavoro di genere che oltrepassa il genere. E lo reinventa. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Naked - nudo (1993)

Chiudiamo con uno dei film meno conosciuti ma più riusciti e inquietanti del grande Mike Leigh. Un David Thewlis da inchino assoluto è un pensatore vagabondo che si aggira per le strade notturne di Londra arrivando a toccarne l’anima dolorosa, avvelenata e apocalittica. Naked ci mostra una città al limite, pronta a esplodere dentro le case in cui regnano la rassegnazione, il pessimismo e l’inedia. Premio a Cannes per la regia e il miglior attore. Film che ha segnato un’epoca di cinema, almeno per quei pochi che lo videro in sala. Trovatelo, è un capolavoro. Disponibile su Rakuten TV.