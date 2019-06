Il Grande Salto: la nostra intervista video a Giorgio Tirabassi e Ricky Memphis

Amici e colleghi di lavoro in Distretto di polizia, amici anche nella vita: sono Giorgio Tirabassi e Ricky Memphis, due irresistibili interpreti del nostro cinema e della nostra televisione. Oggi li ritroviamo fianco a fianco nel film del debutto registico di Tirabassi, Il Grande Salto, una commedia divertente e amara che nei suoi momenti migliori ricorda i classici del nostro cinema comico, dove un'amarezza di fondo accompagnava le risate.



Il Grande Salto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Si tratta di un tentativo coraggioso e lodevole di uscire dai canoni della commedia Made in Italy, che mette insieme un cast di attori dotati e affiatati, a partire dai due fantastici protagonisti che incarnano Nello e Rufetto, due personaggi di ladri di seconda categoria ben scritti e caratterizzati benissimo, per proseguire con alcuni dei migliori (e spesso meno considerati) attori italiani, fino ai divertentissimi cammei di Valerio Mastandrea, Marco Giallini e Lillo.