Il Grande Giorno: l'intervista a Lucia Mascino, Antonella Attili e al regista Massimo Venier

È arrivato il grande giorno del Grande Giorno, la commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo sulla famiglia e sul matrimonio. A dirigerla ci ha pensato Massimo Venier, che abbiamo intervistato insieme alle attrici Lucia Mascino e Antonella Attili.

Uno dei pregi de Il Grande Giorno è la presenza di personaggi secondari ben costruiti. In realtà proprio secondari non sono, dal momento che la nuova regia di Massimo Venier è una vicenda corale, e questo perché il tema principale è la famiglia. Storia di un sontuoso matrimonio, organizzato senza badare a spese, il film parla anche d'amore: di coppie che si stanno per formare, unioni ormai logore, relazioni all'apparenza bizzarre ma solide.

Di dolci metà versus amicizie e di principi azzurri abbiamo disquisito con Lucia Mascino e Antonella Attili. La prima è alla sua seconda esperienza con Aldo, Giovanni e Giacomo dopo Odio l'estate e ne Il Grande Giorno è l'ex moglie di Giovanni e la compagna di Aldo. La seconda impersona invece la moglie di Giacomo.

Abbiamo intervistato anche Massimo Venier, che è tornato a collaborare con il trio comico dopo una lunga pausa. Fra Tu la conosci Claudia? a Odio l'estate ci sono infatti ben 16 anni. Venier, come sempre, ha cercato di ispirarsi alla realtà che Aldo, Giovanni e Giacomo gli restituiscono e, dopo aver parlato di amicizia, relazioni sentimentali, tradimento e del perdersi e ritrovarsi, ha voluto raccontare di figli che sono diventati grandi e devono fare le loro scelte. Il regista ha anche scritto la sceneggiatura del Grande Giorno con Aldo, Giovanni e Giacomo, Davide Lantieri e Michele Pellegrini. Il film esce oggi al cinema in 600 copie distribuito da Medusa Film. Nel cast anche Elena Lietti, Giovanni Anzaldo e Margherita Mannino.

Il Grande Giorno: La nostra intervista esclusiva al regista Massimo Venier - HD