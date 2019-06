Il Flauto Magico di Piazza Vittorio: le nostre interviste video ai registi e al cast

Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2018, arriva finalmente nelle sale il 20 giugno, distribuito da Paco Cinematografica, Il Flauto magico di Piazza Vittorio, primo film nato dall'esperienza internazionale dell'Orchestra multietnica di Piazza Vittorio a Roma, creata dal maestro e componente degli Avion Travel Mario Tronco, che nel corso di 18 anni ha visto alternarsi oltre 100 artisti. L'Orchestra ha portato a teatro il Don Giovanni, la Carmen e Il Flauto Magico, appunto, e l'idea di trarre un film ispirato all'opera di Mozart è venuta a Tronco, che ha chiesto l'aiuto del regista Gianfranco Cabiddu e di Fabrizio Bentivoglio alla sceneggiatura.

Ne è nato un film sorprendente, colorato, fantasioso e speciale, un musical pieno di vita e fantasia, in cui le melodie mozartiane sono adattate a vari stili musicali e le arie vengono cantate in 8 lingue diverse. Noi abbiamo incontrato i registi e gli interpreti in occasione della presentazione alla stampa del film: Fabrizio Bentivoglio è un bravissimo Sarastro (e sì, canta in due lingue e balla), Petra Magoni una splendida Regina della Notte, Violetta Zironi (anch'essa al suo debutto al cinema) una dolcissima e volitiva Pamina e Ernest Lopez Maturell il principe Tamino.

Sono tante e tali sono le invenzioni di questo piccolo film realizzato col cuore che non resta che consigliarlo con altrettanto amore, come fanno i protagonisti di questa impresa, ed essere felici che, sia pure per ora con sole 20 copie, arrivi finalmente in sala a 3 anni dalla realizzazione un'opera che vi conquisterà e vi farà uscire dal cinema cantando e ballando.