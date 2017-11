Il domani tra di noi con Kate Winslet e Idris Elba: ce ne parla in esclusiva il regista Hany Abu-Assad

Il regista di origine palesinese Hany Abu-Assad si è fato conoscere dal pubblico internazionale nel 2005 con Paradise Now. Presentato al Festival di Berlino di quell'anno, il film raccolse diversi premi nel corso di quell'anno, riconoscimenti che culminarono con il Golden Globe per il miglior film straniero e una candidatura all'Oscar in quella stessa categoria. Nomination che ha ottenuto di nuovo con Omar del 2013.

Abu-Assad torna giovedì 23 novembre nei cinema italiani con il suo nuovo film Il domani tra di noi, tratto dal romanzo Charles Martin, con protagonisti Kate Winslet e Idris Elba. E' il regista stesso a parlarcene in questa video intervista esclusiva:





Il domani tra di noi racconta di due estranei, rimasti isolati a seguito di un tragico incidente aereo, costretti ad avvicinarsi per sopravvivere in condizioni estreme tra le nevi di un massiccio montuoso lontano da ogni forma diciviltà. Quando si rendono conto che non arriveranno aiuti, intraprenderanno un difficile viaggio attraverso migliaia di chilometri nella natura selvaggia, stimolandosi l'un l'altro a resistere e accendendo così un'attrazione inaspettata.