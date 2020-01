Il diritto di opporsi: video intervista ai protagonisti Michael B. Jordan e Jamie Foxx

Interviste Cinema

Due generazioni di interpreti alle prese con la storia vera di un uomo in carcere per avere giustizia.

Una condanna ingiusta, un uomo che è rinchiuso in prigione senza aver commesso il reato per cui è stato condannato. Il diritto di opporsi si inserisce in un filone tradizionale americano, quello del racconto processuale, reso immortale da gioielli come La parola ai giurati, ibridandosi con un altro filone tipico della letteratura (fino ai thriller di Grisham) oltre che del cinema americano: l’innocente accusato ingiustamente, perché nero in un ambiente del sud dominato da bianchi e razzisti.

Just Mercy, il titolo originale, traducibile come Solo misericordia, ben sintetizza la storia di questo film del giovane Destin Daniel Cretton (Short Term 12). La storia vera di Walter McMillian, aiutato dal giovane avvocato difensore Bryan Stevenson nell’appello contro la sua ingiusta condanna per omicidio.

In questa intervista video esclusiva, realizzata dal nostro Adriano Ercolani, ascoltiamo i due protagonisti, due generazioni di attori afroamericani, Jamie Foxx e il sempre più lanciato Michael B. Jordan, raccontarci della possibilità di lavorare con le persone reali come consulenti, in una storia degli anni ’80, ma non molto lontana dalla realtà di oggi.