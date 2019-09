Il Colpo del Cane: le nostre interviste video ai protagonisti

Interviste Cinema

Abbiamo incontrato Fulvio Risuleo, Daphne Scoccia e Silvia D'Amico in occasione della presentazione della seconda commedia del regista, che arriva al cinema il 19 settembre.

Anche se non avete un cane avrete comunque fatto caso ai dog sitter che girano per la città portando al guinzaglio cani di razze e taglie diverse. E avrete sicuramente notato quei cucciolotti di razza che vengono portati in giro vestiti e accessoriati dalle loro padrone, come se fossero dei bambolotti viventi. Questa cosa ha tanto colpito il giovane regista romano Fulvio Risuleo da farglici scrivere il soggetto per un cortometraggio, che poi è diventato un film, Il colpo del cane, che esce al cinema il 19 settembre.

Interpretato da un camaleontico Edoardo Pesce e da due brave attrici del bel cinema indipendente italiano, Daphne Scoccia e Silvia D'Amico, Il colpo del cane è una commedia anomala e insolita, di cui ci hanno parlato in queste interviste il regista e le protagoniste, in occasione della presentazione alla stampa.



Il Colpo del Cane: La nostra Intervista a Edoardo Pesce, Silvia D'Amico e Daphne Scoccia - HD

Rana (Silvia D'Amico) e Marti (Daphne Scoccia), al loro primo giorno da dogsitter subiscono il furto del bulldog francese che gli era stato affidato da una ricca signora (Anna Bonaiuto). Decidono di mettersi all'inseguimento del ladro, un sedicente veterinario che sostiene di chiamarsi Dr Mopsi (Edoardo Pesce). Sarà necessario riavvolgere il nastro per scoprire il mistero che si nasconde dietro questo improbabile colpo.