Il Colibrì:: Francesca Archibugi e Pierfrancesco Favino presentano un film che aiuterà a sentirsi un po’ meno soli

A inaugurare la Festa del Cinema 2022 è stato Il Colibrì di Francesca Archibugi, tratto dal romanzo omonimo di Sandro Veronesi. Dopo la proiezione c'è stata la conferenza stampa, in cui la regista e il protagonista Pierfrancesco Favino si sono raccontati ai giornalisti.

Quando alla regista di Mignon è partita è stato affidato il compito di trasformare la vita di Marco Carrera in un film, la felicità era tanta, ma c’era anche la paura di affrontare una sfida non facile e il desiderio di non tradire un libro che è diventato simbolo di resilienza e affettuoso attaccamento alle persone e alle cose che danno significato alla nostra vita. La regista ha rispettato l'opera di partenza e si è affidata a un super cast capitanato da Pierfrancesco Favino. L'attore, naturalmente, era presente alla conferenza stampa del film, in cui la prima a parlare è stata proprio l'Archibugi, che ha fatto un salto all'indietro nel tempo per raccontare come tutto sia cominciato.

"Ho letto il libro di Sandro" - ha detto "appena è uscito. Ero a Parigi e, siccome non c'erano librerie italiane, l'ho comprato subito su Kindle. Conosco Sandro da vent'anni, come scrittore mi piace moltissimo e ho letto tutti i suoi libri. 'Il Colibrì' mi ha molto turbato e sinceramente non avevo pensato di farci un film: è stata una proposta di Domenico Procacci e dello stesso Sandro, che mi ha reso molto orgogliosa e impaurita, perché avevo di fronte un romanzo complesso. Bisognava farlo bene, aveva riscosso un grande successo. L'impressione che ho avuto è che toccasse tutti i temi che mi sono più cari. Era come scritto da me ma scritto meglio, e così mi sono tuffata, cercando di fare il libro di Sandro al 100% e fare al 100% un film mio".

Pierfrancesco Favino sperava da tempo che "Il Colibrì" diventasse un film e accarezzava il sogno che avrebbero scelto proprio lui per interpretare Marco Carrera, personaggio che, come l'attore, pensa prima agli altri che a se stesso ed è cresciuto in un universo popolato da donne. Del libro di Veronesi Favino ha detto: "Il romanzo mi è piaciuto per tanti motivi, in primis per il protagonista, che ha una mascolinità che non viene raccontata spesso e che per esempio non ruota intorno all'ossessione della sessualità. Ammiro anche il fatto che il libro sia una delle rare occasioni in cui la borghesia non viene giudicata e in cui l’autore non guarda dall'alto l'ambiente da cui proviene, e nella nostra tradizione letteraria io non ricordo tanti romanzi capaci di raccontare la borghesia non come uno dei mali del mondo. Ci sono degli aspetti della vita di Marco Carrera che credo ci riguardino tutti. 'Il Colibrì' è stato scritto nel 2019, però in questo momento sfido chiunque di noi a non dire che si sta tenendo abbarbicato alle cose che ama per riuscire a vedere un presente e un futuro. Io credo che chi vedrà questo film in sala si sentirà un po’ meno solo in questo sforzo che tutti noi, piccoli colibrì, stiamo tentando di fare. Non considero il mio personaggio immobile e credo che essere legati alle cose per le quali si pensa valga la pena vivere sia un'attività energetica molto dispendiosa e certamente non un atto di viltà".

In conferenza stampa c’era anche Sandro Veronesi, non seduto sul palco della Sala Petrassi dell'Auditorium ma in platea. Alla domanda "Le è piaciuto il film?" lo scrittore ha risposto: "Il fatto che io abbia pensato a Francesca non vuol dire che io abbia il potere di far fare i film alla gente. È stato Procacci a incontrarla e a contattare Pierfrancesco Favino per realizzare per un progetto che io considero loro. Credo che Francesca sia uno dei pochi registi che, come ha detto Picchio, sa raccontare la borghesia anche con tenerezza e con pietà, non soltanto con la mano graffiante, che poi è la cosa più facile da fare, soprattutto quando si parla di drammi, di disavventure. Ho visto il film e mi è piaciuto molto, e devo ringraziare Francesca e gli sceneggiatori perché, per fedeltà al romanzo, hanno mantenuto una cosa che per me è stata un gesto di straordinaria liberazione, ma io ero solo, scrivevo, e non dovevo cambiare attori quando cambiavano le età dei personaggi. Sto parlando della scelta di sconvolgere completamente la linea cronologica della narrazione. È una cosa che si può fare e che però al cinema va sempre incontro a un potenziale spettatore che ha pagato il biglietto, e che dunque ha tutte le ragioni di dire: 'Ah, ma io no, capisco bene' perché non si abbandona a questa liberazione che per un lettore è più facile, ed è più facile perché le immagini solitamente implorano un prima e un dopo. E tuttavia 'raddrizzare'' il film avrebbe significato tradire il libro”.

A interpretare un personaggio che ha un ruolo molto importante nella vita di Marco Carrera, e cioè lo psichiatra Daniele Carradori, è Nanni Moretti, già protagonista di Caos Calmo, altro adattamento di un romanzo di Sandro Veronesi. Il regista è stato contento di prestarsi alla Archibugi semplicemente come attore: "Per me è stato bellissimo fare solo l'attore. La sesta volta in trent'anni che Francesca mi chiedeva di interpretare un ruolo, ho voluto dire di sì, anche perché il libro era bellissimo e bellissimo il personaggio. Fare solamente l'attore per me è molto entusiasmante".

Pierfrancesco Favino ha fatto un lavoro sublime sul personaggio di Marco Carrera, restituendo la sua essenza e facendone un eroe che resiste agli urti della vita. La sua interpretazione ha stregato una giornalista straniera che lo ha ringraziato per averla portata nuovamente ad apprezzare il lavoro dell'attore che si mette al servizio di un ruolo. Ringraziandola sentitamente, Picchio le ha detto, parlando con perfetto accento british: "Lo sforzo che ogni volta compio è di fare un passo indietro rispetto al personaggio, per lasciare al pubblico la libertà di vedere il film e far diventare la storia che il film racconta la sua storia. Perché questo dovrebbe essere il compito di noi attori. Noi siamo strumenti al servizio di un meccanismo più grande che poi è la storia, ed è per questa ragione che bisogna vedere un film in sala. Nella sala condividiamo le nostre sensazioni, e credo che questa sia la cosa più importante a cui contribuiscono gli attori".

Interpretato anche da Kasia Smutniak, Fotinì Peluso, Bérénice Bejo, Benedetta Porcaroli, Sergio Albelli e Laura Morante, Il Colibrì è nelle nostre sale da oggi, giovedì 13 ottobre, distribuito da 01 Distribution.