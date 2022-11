I viaggiatori: video intervista al regista Ludovico Di Martino e agli attori del film Sky Original

Interviste Cinema

Ludovico Di Martino è tornato su un set per dirigere I viaggiatori, che lo porta a lavorare ancora una volta con Fabrizio Gifuni dopo La Belva. Protagonista, questa volta, è un gruppo di ragazzi che torna al 1939.

Voi che siete sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, fresco e originale da vedere, eccovi serviti. I viaggatori è il nuovo film Sky Original che da questa settimana trovate sia canali satellitari di Sky, sia sulla piattaforma streaming di Now. Diretto dal 30enne Ludovico Di Martino, già regista della terza stagione di Skam Italia e dell'action La Belva, I viaggiatori è un opera che mescola science-fiction, azione, dramma e avventura in cui un gruppo di ragazzi, grazie a uno strano e misterioso macchinario, tornano indietro nel tempo fino al 1939, nella Roma fascista di Benito Mussolini.

I protagonisti del film (una produzione Groenladia e Sky Studios) sono Matteo Schiavone (Max), Fabio Bizzarro (Flebo), Andreagaia Wlderk (Greta), Francesca Alice Antonini (Lena), Gianmarco Saurino (Beo), Federico Tocci (Vulcano), Fabrizio Gifuni (Luzio) e Vanessa Scalera (la Dottoressa Sestrieri). Nei video qui sotto potete vedere le nostre interviste al regista Di Martino, Schiavone, Bizzarro, Wlderk e Antonini e, più in basso, a Saurino e Scalera.



I Viaggiatori: La nostra intervista esclusiva al regista Ludovico di Martino e ai giovani protagonisti del film -HD

I Viaggiatori: La nostra intervista esclusiva Vanessa Scalera e Gianmarco Saurino - HD

I viaggiatori: trama e trailer del film action sci-fi Sky Original