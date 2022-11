I racconti della domenica: Alessio Vassallo e il regista presentano il film svelando un segreto

Interviste Cinema

Arriverà nelle nostre sale il 10 novembre I racconti della domenica, la vera storia di un uomo per bene che fu sindaco di un paese siciliano e antepose sempre il bene comune ai suoi interessi. Lo interpreta Alessio Vassallo, che ha presentato il film insieme al regista e a Nino Frassica.

I racconti della domenica è una storia tutta italiana che abbraccia più di quarant'anni di vita del nostro paese e in particolare della Sicilia, dove un uomo per bene di nome Francesco ha la possibilità di andare in collegio grazie ai sacrifici dei suoi genitori, per poi frequentare la facoltà di medicina e diventare il sindaco di un piccolo paese che, nella realtà, non è segnato su nessuna cartina geografica.

Illuminato dalla bella fotografia di Gianni Mammolotti e diretto Giovanni Virgilio, I racconti della domenica non è destinato soltanto a un pubblico adulto, perché non si parla solo della politica e de suoi inganni, ma di passioni, sentimenti e ideali, o meglio di un idealista, che poi è stato uno dei primi cittadini siciliani più giovani del dopoguerra, difficile momento storico in cui, in mezzo alle macerie, si tentava di ricominciare e di sorridere di nuovo. All'epoca i grandi partiti politici erano due: il partito Comunista e la Democrazia Cristiana. È grazie a quest’ultima che Francesco entra in politica, per poi distaccarsene in maniera brusca in nome dell'onestà e del bene comune.

Ne I racconti della domenica Francesco ha il volto di Alessio Vassallo, che ha presentato il film ai giornalisti insieme al regista e a Nino Frassica, tutti originari proprio della Sicilia. Com'è giusto che fosse, è stato Giovanni Virgilio a introdurre la sua opera seconda, spiegandone l'origine: "Questo film nasce in casa. Noi siciliani siamo molto folcloristici, soprattutto la domenica. Molto spesso ci riuniamo intorno a una tavola apparecchiata e ci raccontiamo delle storie, facendo anche finta, se c’è la solita persona che racconta sempre la solita storia, di sentirle per la prima volta. Dopo tanti anni passati a narrarci cose, abbiamo deciso di soffermarci su un sindaco che ha dedicato interamente la vita ai suoi concittadini, rinunciando ai privilegi e alle cariche istituzionali, e il dato sorprendente è che il giorno in cui è venuto a mancare è stato lo stesso in cui è scaduto il suo mandato. Francesco è prima di tutto un uomo per bene, lo specchio di quella Sicilia della rinascita e della ricostruzione che doveva essere diversa, e che in certi momenti lo è stata, mentre in altri no".

È strano vedere Alessio Vassallo nel ruolo di un sindaco del secolo scorso quando lo abbiamo appena trovato nel cast della fiction Sopravvissuti, nella quale interpretava il personaggio forse più cattivo e antipatico, ma essere bravi attori significa ricoprire ruoli anche opposti rimanendo sempre credibili. Vassallo è stato immediatamente catturato dalla sceneggiatura e dal suo personaggio: "Ieri guardavo una trasmissione, c'era Paolo Giordano, lo scrittore, che diceva una cosa interessante, e cioè che noi siamo abituati ad avere una classe politica che, a prescindere dai diversi orientamenti, tende a guardare il futuro con le spalle girate, quindi buttando sempre un occhio al passato e facendo polemica su quello che è stato o non è stato fatto. I politici non sono realmente rivolti al futuro, che è ciò che invece rende interessante Francesco come personaggio. Lui è un cittadino che guarda soltanto avanti, non si gira mai, e quindi, non avendo interessi personali ma solo interessi comuni, riesce davvero a trasformare il paese di cui è sindaco. Inoltre, ad appassionarmi è stata la parola 'racconti', perché 'racconto' è oggi un termine desueto. Siamo abituati a vivere di immagini, mentre, quando eravamo piccoli, vivevamo di racconti, che poi venivano elaborati e trasformati in immagini, e spesso i racconti erano anche dei percorsi formativi che aiutavano a crescere".

Poi Alessio Vassallo ringrazia pubblicamente Nino Frassica, dicendogli che la prima parte de I racconti della domenica è bellissima perché si regge sulle sue spalle. L'attore e comico impersona Don Peppino, il prete che fa entrare in collegio Francesco bambino e che gli sta vicino come fosse un papà. Frassica è senza voce, ma ci teneva ad accompagnare il film alla Casa del Cinema di Roma, e quindi eccolo seduto di fronte a noi a sussurrare: "Questo film è stato come una vacanza per me. Di solito faccio il comico, lo sapete, però quando mi capita di trovare personaggi umani, veri, che sento di conoscere perché anche io ho vissuto molti anni in provincia, sono felicissimo. Se un attore deve interpretare un ruolo lontano da lui, fa una fatica incredibile. Don Peppino l'ho capito bene, e il film è ottimo e quindi sono contento di aver partecipato oggi".

I racconti della domenica si distingue anche per un’estrema cura nella ricostruzione d'ambiente e per un realismo che lo rende classico. Giovanni Virgilio ha raccontato di aver voluto fare un film senza la cosiddetta pistola fumante, dal momento che per lui la vera pistola fumante qui è la vita, una vita che a Francesco è stata distrutta dalla politica. Almeno lui era un individuo giusto, leale e tutto d'un pezzo, mentre chi oggi ha il potere difficilmente è un uomo per bene: "Gli uomini per bene oggi non hanno spazio" - ha osservato il regista. "Francesco va in collegio grazie a un padre che non ha mai visto, e la retta del collegio potrebbe benissimo essere equiparata, che so, a quella dell'università Luiss. Francesco non aveva nulla e non ha mai dimenticato da dove è venuto, non ha mai scordato i suoi compagni di scuola che lavoravano, perché mentre andava in collegio, vedeva i suoi compagni lavorare nei campi. Questo suo ricordo lucido e vivo del passato è davvero il suo caposaldo. La politica, oggi, ti bombarda, ti distoglie da tutto, ti annebbia la mente, e tu finisci per dimenticare da dove sei venuto. La nostra è una società annegata dal benessere, dalle foto. Nel film Francesco dice a un certo punto: 'Non è la politica che dà all’uomo, è l'uomo che dà alla politica', che poi è quello che è quello che dovrebbe succedere oggi, ma purtroppo non accade".

Alessio Vassallo non era completamente d'accordo con Giovanni Virgilio e quindi ha detto la sua: "Io tendo a essere ottimista, perché penso che anche nella politica di oggi ci siano tante persone per bene. Magari è più difficile essere per bene, soprattutto in determinate circostanze e in certi contesti, che poi, quando si ha il potere, rimanere integri è più difficile, e ovviamente si cede al compromesso. Probabilmente queste persone per bene sono sommerse, non hanno molta luce, però ci sono, perché la politica è un po’ come la religione: c'è da troppi anni, se esiste non lo sappiamo, però è insita nell'uomo, e quindi, secondo me, è grazie alle persone per bene se ne nascono altre. E’ un frutto che si rigenera".

La fine della conferenza stampa de I racconti della domenica, che si conclude in concomitanza con l'uccisione di Aldo Moro, ci ha riservato un coup de théâtre, perché, da alcune foto che si vedono nel film, si capisce benissimo che il sindaco Francesco è un personaggio realmente esistito. Quando qualcuno ha domandato a Giovanni Virgilio di rivelare la sua identità, il regista ha chiamato dalla platea della sala sua madre Manuela Gurgone, chiedendole il permesso di svelare il segreto. Dopo che Nino Frassica ha scherzato dicendo: "Il miglior offerente avrà l’esclusiva", la signora Gurgone ha spiegato: "Il nostro è stato un gesto di umiltà, perché Francesco era un uomo comune che abbiamo preso ad esempio. Ebbene, era mio padre, un individuo che abbiamo scoperto meglio attraverso i racconti che ci hanno fatto le altre persone: ci hanno fatto conoscere l'uomo, ed è l'uomo che noi abbiamo voluto rappresentare, non il mio papà o il nonno di Giovanni. Francesco Gurgone era l'uomo che ognuno di noi vorrebbe avere come sindaco o come amico. A noi ha insegnato il rispetto di tutti, che è una cosa che ultimamente si va perdendo sempre di più".

I racconti della domenica arriva in sala il 10 novembre distribuito da Movieside. Nel cast anche Stella Egitto, Paolo Briguglia, Emmanuele Aita e Vincent Riotta.