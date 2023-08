I peggiori giorni: la nostra videointervista a Massimiliano Bruno, Sara Baccarini e Giovanni Storti

Interviste Cinema

Arriva al cinema il 14 agosto la commedia a episodi diretta a quattro mani da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, I peggiori giorni. Ecco la seconda parte delle nostre interviste: con Bruno, Sara Baccarini e Giovanni Storti.

Ed eccoci alla seconda parte delle nostre interviste per I peggiori giorni, il film firmato a quattro mani da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, che riporta al cinema, dopo I migliori giorni, un genere oggi trascurato ma tanto caro ai nostri maestri come la commedia a episodi. Stavolta incontriamo Bruno, che ci ricorda appunto anche gli omaggi che sono riusciti a inserire nel film alla commedia all'italiana e al cinema che amano (nel caso specifico di Halloween il riferimento è a un "classico dell'umiliazione" come il personaggio di Ugo Tognazzi costretto a ballare in una celebre scena di Io la conoscevo bene). Abbiamo parlato di questo, del pessimismo e di altro, con questo autore tanto arguto e con Sara Baccarini, che nell'episodio di Halloween è la figlia affettuosa di un mago, Rocco Papaleo, che lo coinvolge in un lavoro da animatore, senza sapere che la festa è per il figlio del suo odiato rivale in amore, interpretato da Giovanni Storti, che abbiamo incontrato per una volta in un ruolo da attore senza i sodali di sempre Aldo e Giacomo. I peggiori Giorni arriverà al cinema e nelle arene il 14 agosto.

I peggiori giorni: la trama e il trailer

Quattro festività, quattro storie amare: a Natale tre fratelli (Edoardo Leo, Massimiliano Bruno e Anna Foglietta) vanno come ogni anno a fare visita all'anziano padre (Renato Carpentieri). Ma stavolta il regalo che lui chiede ai figli è un tantino impegnativo: chi di loro è disposto a sacrificare un rene per allungargli la vita? E' il primo maggio quando un imprenditore in difficoltà e con intenzioni suicide viene sequestrato da un ex dipendente licenziato e pieno di rancore. Chi sarà il più disperato dei due? A Ferragosto uh padre e una madre (Neri Marcorè e Anna Ferzetti) si presentano a casa dei genitori di amici della figlia (Ricky Memphis e Claudia Pandolfi). La famiglia è impegnata intorno alla piscina nella classica grigliata, ma la loro non è una visita di cortesia: vengono a denunciare un episodio molto grave che ha coinvolto la ragazza e i suoi coetanei.... Ad Halloween, un uomo (Rocco Papaleo) è in crisi perché per lui è una triste ricorrenza. La figlia (Sara Baccarini), ingaggiata come animatrice a una festa di compleanno, ha bisogno di un mago e lo convince ad abbandonare l'apatia e ad aiutarla. Ma la festa è per il figlio di un ricco industriale, suo vecchio rivale in amore, che non perde occasione per umiliarlo.