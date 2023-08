I peggiori giorni: la nostra videointervista a Edoardo Leo, Anna Foglietta e Neri Marcorè

Interviste Cinema

Arriva al cinema il 14 agosto, la commedia a episodi firmata da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno I peggiori giorni, seguito di I migliori giorni. Ecco la nostra intervista a Edoardo Leo, Anna Foglietta e Neri Marcorè.

In Italia, dagli anni Cinquanta del secolo scorso, il film a episodi è stato un genere frequentatissimo, soprattutto nei Sessanta e Settanta, quando anche grandi registi della nostra commedia all'italiana si cimentarono con storie breve collettive o monografiche: da Dino Risi a Mario Monicelli, da Fellini a Visconti. Sono tantissimi gli esempi di un filone che negli ultimi anni è stato abbandonato e proprio questo ha indotto Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, in qualità di registi e interpreti, a riprendere la lezione dei maestri e a firmarne ben due. Il primo, I migliori giorni, è uscito il primo gennaio di quest'anno e il 14 agosto esce il secondo, I peggiori giorni, altri quattro episodi ambientati durante altrettante festività. Il film aderisce alla campagna #CinemaRevolution e le storie che racconta si svolgono stavolta a Natale, il Primo Maggio, a Ferragosto e Halloween. I protagonisti del Natale de I migliori giorni, i tre fratelli interpretati da Edoardo Leo, Anna Foglietta e Massimiliano Bruno, sono gli unici che tornano anche in questo film per un altro Natale, con l'aggiunta di Renato Carpentieri nel ruolo del padre. Neri Marcoré è invece uno dei protagonisti dell'episodio ambientato proprio a Ferragosto, con Ricky Memphis, Anna Ferzetti e Claudia Pandolfi: interpreta il professore padre di una ragazza che con la moglie, molto più aggressiva di lui, si reca a difendere la figlia da una violenza subita dai figli di amici, affrontando l'incredulità e la minimizzazione da parte del padre e i dubbi della madre. Le loro reazioni sono estremamente diverse e drammaticamente credibili. In questa seconda parte il tono è molto più amaro e certe storie sembrano davvero frutto della cronaca attuale, anche se il film è stato concepito e scritto prima. Questa la prima parte della nostra intervista agli autori e/o attori de I peggiori giorni: Edoardo Leo, Anna Foglietta e Neri Marcorè.

I Peggiori Giorni: la trama e il trailer

Quattro storie ambientate durante le feste, quelle solitamente passate con i familiari, come il Natale, o con gli amici, come il Ferragosto, oppure quelle in cui ci si diverte ai danni degli sconosciuti, come Halloween, o in cui, in generale, non si lavora, come dovrebbe essere il Primo Maggio. Tre fratelli nel giorno di Natale decidono di tirare a sorte per scegliere chi, tra loro, dovrà sacrificarsi e donare un rene al padre. Poi c'è un Primo Maggio un po' burrascoso per un imprenditore (Fabrizio Bentivoglio), già di per sé sul lastrico, che affrontare il tentato rapimento da parte di un ex dipendente, licenziato senza giusta causa (Giuseppe Battiston). In un estivo Ferragosto ad accendersi non è soltanto il fuoco del barbecue, ma anche un ardente scontro tra classi sociali, a cui fa da sfondo la classica grigliata. La causa scatenante sono i figli adolescenti, nonché i rischi che questi corrono in un party ad alto tasso alcolico e sul web. Infine, il giorno di Halloween gioca un brutto scherzetto a un mago (Rocco Papaleo), che scopre di essere stato ingaggiato da quello che è da sempre il suo rivale in amore (Giovanni Storti).