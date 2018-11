"I miei ribelli pieni di vita che non si arrendono": Bonifacio Angius ci racconta Ovunque proteggimi

“Divertente e doloroso”. Più volte definisce così le tappe di lavorazione del suo terzo film Bonifacio Angius, a quattro anni dall’apprezzato Perfidia. Presentato in serata nella sezione Festa Mobile del Torino Film Festival, Ovunque proteggimi è “un film anarchico”, come lo definisce il regista, non per ragioni produttive, ma per i suoi protagonisti, che si trovano loro malgrado a scontrarsi contro le istituzioni, guidati dall’istinto di una madre che si riprende il figlio, la cui custodia le è stata tolta.

Nutrito del grande cinema americano anni ’70, il film è un oggetto personale, “distinto dalle mode del cinema d’autore europeo, che ritengo freddo, lontano dagli esseri umani e dal pubblico. Cerco una struttura narrativa che possano capire i critici come i salumieri, perché il cinema d’autore può essere popolare. Da sempre sognavo di fare un film sulla ribellione, su dei perdenti con un senso di rivalsa, la solitudine, il melodramma, con una colonna sonora che fosse protagonista, insomma un film col musicone di accompagnamento, come Il conformista del compianto Bertolucci”.

Ovunque proteggimi racconta di Alessandro (Alessandro Gazale), un cinquantenne cantante di folk sassarese che, dopo l’ennesima mediocre serata sul palco, si ubriaca fino a perdere la testa e litigare furiosamente con la madre che non gli dà dei soldi per andarsi a sballare con delle ragazze. Ricoverato in ospedale, verrà folgorato da Francesca (Francesca Niedda), una madre con cui partirà per un viaggio insieme al figlio di lei, sottratto a una famiglia affidataria, verso una qualche forma di agognata libertà.

“Parto sempre da personaggi, mai dai temi”, ci ha detto Angius. “Detesto i film a tema, la motivazione la trovo solo nell’urgenza, in me stesso. Come in Perfidia prendo delle mie caratteristiche, le porto all’estremo, e da lì costruisco un personaggio. Posso essere timido, ma anche impulsivo, senza essere bipolare o malato psichiatrico. Alessandro, il protagonista, è un libro aperto, generoso ma incapace di mettere a freno il suo carattere impulsivo. Sa che il suo mestiere gli sta sfuggendo lentamente; come dice il suo socio, ‘di quella musica non frega più niente a nessuno’. Allo stesso modo anche io ho paura che la gente pensi così dei miei film. Alessandro però è pieno di vita, non vuole soccombere, nonostante la dipendenza da alcol e gioco. Francesca è il personaggio in questo caso che somiglia più a me. Essendo padre di due figli, ho avuto per un momento la sensazione che bastino poche variabili sfortunate per portare la società a mettere in dubbio la tua capacità genitoriale. Insomma, fare cinema vuol dire esorcizzare le mie paure, un lavoro divertente e doloroso, perché il destino che avrà il film lo vivo come fosse quello di un figlio. Credo che continuerò così per un altra volta, poi farò solo film di cazzotti”.

Sincero e spiazzante, come il suo film, Bonifacio Angius ritorna poi sul lavoro fatto con Alessandro Gazale. “L’ho portato in giro per le bettole a vedere come parlavano o si muovevano le persone, lavorando sull’acquisizione di un grado totale di comprensione del personaggio. Quello con lui e con Francesca Niedda, la mia compagna, è un lavoro che va avanti da tempo, anche con dei corti prima di Perfidia, tanto che ormai ci conosciamo sempre di più, il che aiuta molto, e la preparazione possiamo permetterci di farla durare un anno."