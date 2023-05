I legnetti di Cremino esistono ancora: intervista a Claudio Baglioni su TUTTI SU! Buon compleanno Claudio

Interviste Cinema

Sarà al cinema il 15,16 e 17 maggio il film evento TUTTI SU! Buon compleanno Claudio, dedicato al progetto musicale di Claudio Baglioni Dodici Note - TUTTI SU! Ne abbiamo parlato proprio con il cantante, intervistandolo con l'emozione di un fan che incontra la colonna sonora della propria vita.

Vedere il film su un concerto non è esattamente come andare a quel concerto, ma se la visione in una sala completa in qualche modo lo spettacolo dal vivo, allora le emozioni passano ugualmente. Quando Claudio Baglioni ha deciso di fare 12 concerti alle Terme di Caracalla nel giugno del 2022, voleva trasformare il suo evento live in qualcosa che non aveva mai tentato prima e che lo avvicina in qualche modo a Richard Wagner. Il cantante romano che ha scritto oltre 350 canzoni desiderava fondere la sua musica con le altre arti, in particolare con i movimenti di un gruppo di performer, compresa una ballerina di flamenco, e con i suoni dell'Orchestra italiana del Cinema e le voci del Coro Giuseppe Verdi con il Direttore Artistico Mario Tartaglia e il Maestro del Coro Anna Elena Masini. È nato così il progetto Dodici note - TUTTI SU!, che ha visto Baglioni esibirsi sul palco accompagnato da 123 persone, con la direzione artistica e la regia teatrale di Giuliano Peparini e la videoregia di Duccio Forzano.

Se l'espressione TUTTI SU! Prende spunto da quel meraviglioso momento in cui, dopo un concerto o uno spettacolo, i musicisti o gli artisti di una compagnia si alzano in piedi e vanno sul proscenio per ringraziare il pubblico che applaude, l'idea di dodici concerti è stata ispirata dalle dodici particelle di cui è fatto l'intero universo musicale. E poi dodici sono i mesi dell'anno e le ore di cui sono fatti il giorno e la notte, senza pensare ad altri significati simbolici.

Di tutto questo ha parlato Claudio Baglioni nel giorno in cui è stato presentato alla stampa TUTTI SU! Buon compleanno Claudio, un film evento (o il film di un evento) che sarà al cinema il 15, 16, e 17 maggio. Chi è stato a uno dei concerti a Caracalla, potrà soffermarsi su dettagli che non ha potuto notare dalla platea. Chi invece non c'era avrà magari voglia di essere spettatore del nuovo progetto di Baglioni, in cui, ancora una volta, si mescoleranno più discipline artistiche. Lo show ha già un titolo, Con tutto il mio cuore, e a Roma debutterà nella seconda metà di settembre.

Tornando a TUTTI SU! Buon compleanno Claudio, dopo averlo visto cantando a squarciagola, abbiamo intervistato Claudio Baglioni, tirando fuori il preadolescente che eravamo stati e che si struggeva cantando: "Passerotto non andare via, nei tuoi occhi il sole muore già, scusa se la colpa è un poco mia, se non so tenerti ancora qua".