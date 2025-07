I Fantastici 4, intervista a Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach: "Ben vengano altri anni di lavoro nei film Marvel"

Interviste Cinema

Esce in sala il 23 luglio I Fantastici 4: Gli inizi, il nuovo film Marvel diretto da Matt Shakman. Abbiamo intervistato Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, rispettivamente la Torcia Umana e la Cosa.

Ancora pochi giorni prima di scoprire se la nuova versione dei Fantastici 4 sarà o meno un colpo di fulmine con gli spettatori. A vestire i costumi azzurro/celeste della cosiddetta "Prima Famiglia Marvel" troviamo Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mister Fantastic, Vanessa Kirby in quello di Susan Storm/Donna Invisibile, Joseph Quinn è Johnny Storm/Torcia Umana ed Ebon Moss-Bachrach di Ben Grimm/La Cosa. In seguito a una rischiosa missione nello spazio, i quattro scienziati entrano in contatto con una forza sconosciuta che dona loro straordinarie abilità, cambiando per sempre le loro vite. La loro coesione sarà messa alla prova quando dovranno difendere la Terra dalla minaccia cosmica di Galactus, interpretato da Ralph Ineson, accompagnato dal suo enigmatico araldo Silver Surfer, che ha il volto di Julia Garner.

Il film, nuovo tassello del Marvel Cinematic Universe, è ambientato negli anni 60 e si distingue per l’estetica retro-futuristica che richiama l’entusiasmo e la fiducia nel progresso tipici di quell’epoca. Questa è la quarta versione cinematografica dei Fantastici 4, dopo le precedenti pellicole uscite nel 2005, 2007 e 2015, e il cult low-budget del 1994 firmato Roger Corman. I nuovi Mister Fantastic, Donna Invisibile, Torcia Umana e La Cosa si inseriscono ufficialmente nella continuity dell’MCU, in una storia che sarà destinato a incrociarsi con i futuri film dei New Avengers. In occasione dell’uscita de I Fantastici 4: Gli Inizi diretto da Matt Shakman, dal 23 luglio nei cinema italiani, abbiamo avuto modo di intervistare Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach.

I Fantastici 4: Gli Inizi - Intervista a Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach

Innanzitutto, grazie per il lavoro che avete fatto nelle rispettive serie TV di successo alle quali avete partecipato (Quinn per Stranger Things e Moss-Bararach per The Bear). Sono ruoli di grande ispirazione a cui avete dato un contributo personale notevole. Questa volta, però, vi siete confrontati con personaggi già esistenti, già interpretati da altri attori, e con una fanbase enorme. Come avete gestito la situazione?

Joseph: Quando senti pressione o aspettative, credo sia importante non farci troppo caso. Se cerchi di indovinare cosa potrebbe piacere al pubblico, finisci per tradire il tuo lavoro. Devi seguire il copione, fidarti del tuo istinto, reagire agli altri attori. A volte lavori a qualcosa che vedranno in pochi, altre a progetti che guarderanno in milioni. L’importante è avere "integrità". Sembra una parola grossa, ma vuol dire semplicemente fare il proprio mestiere. È un buon mantra.

Qual è stata la vostra reazione quando lo avete visto per la prima volta?

Ebon: Era gigantesco. Non avevo mai lavorato su qualcosa di simile. Sembrava un backlot della vecchia Hollywood, con scenografie che si estendevano per centinaia di metri. Ma la cosa più impressionante era il livello di dettaglio. C’erano negozi veri, con oggetti autentici d’epoca. Un negozio con caramelle anni 60, una pescheria con pesce d’epoca… Se la scena si svolgeva mesi più tardi, tutto cambiava... nuovi negozi, nuove insegne, nuovi film nei cinema. È stato un viaggio immersivo, su scala enorme e curato nei minimi particolari.

Com’è stato lavorare con gli animatori e con il motion capture, soprattutto per La Cosa?

Ebon: Più semplice di quanto pensassi. Credevo sarebbe stato molto diverso dalla recitazione tradizionale, invece il processo era quasi lo stesso. A parte affidarmi a un team di animatori straordinari per completare il mio aspetto, renderlo più imponente. Ma non stavo interpretando un mostro, stavo interpretando un uomo. Ed è stato bello interpretare un uomo.

L’ambientazione anni 60 è molto affascinante. È stata una motivazione in più per accettare il ruolo?

Ebon: No, non è stato il motivo principale. Mi hanno attratto il personaggio e le sue relazioni. Ma sì, girare in quei set così immersivi, dettagliatissimi grazie al reparto scenografia, è stato un enorme valore aggiunto.

Un personaggio Marvel comporta spesso un impegno a lungo termine. Su tutti Robert Downey Jr. che ha interpretato Iron Man per 10 anni ed è rientrato nell'universo con un altro personaggio. È qualcosa a cui avete pensato?

Joseph: Dieci anni, alla fine, non sono così lunghi. Certo, lo sai che l'impegno potrebbe durare. Ma fortunatamente adoro il mio personaggio, quindi se dovesse succedere, ben venga. E passare altri sette mesi con questo gruppo, per me sarebbe solo un piacere.

Cosa vi ha colpito della visione creativa di Matt Shakman, il regista, e cosa vi ha convinti a partecipare?

Joseph: Avevo visto WandaVision e il mondo che Matt aveva creato mi aveva colpito molto: era qualcosa di unico, diverso da tutto ciò che Marvel aveva fatto. Ero curioso di vedere come avrebbe portato quella sensibilità in un film, con questi personaggi.

Chi del cast assomiglia di più al proprio personaggio?

Ebon: Direi Vanessa. O forse io… Ma sì, direi Vanessa. È intelligente, carismatica, forte, una vera leader, proprio come Sue Storm, che nei Fantastici 4 è la vera guida, non Reed. Vanessa la seguirei ovunque. Il mio personaggio è un po’ il focolare della famiglia, e anch’io cerco di prendermi cura delle persone attorno a me. Quindi, sì, ci ritroviamo entrambi nei nostri ruoli.

Al di là dei fumetti, cosa vi è stato utile, dal punto di vista cinematografico, per entrare nel mondo dei Fantastici 4?

Ebon: Abbiamo visto moltissimo materiale d’archivio, come i documentari sulle missioni Apollo. Serviva a contestualizzare lo spirito dell’epoca, quello slancio ottimistico che oggi si è perso. Quelle immagini catturavano i sogni di una nazione intera. È stato prezioso.