I Fantastici 4, il regista Matt Shakman "È un film di supereroi idealisti, ottimisti che pensano bene comune"

Interviste Cinema

Esce in sala il 23 luglio I Fantastici 4: Gli inizi, il nuovo film Marvel diretto da Matt Shakman con cui abbiamo fatto una lunga chiacchierata.

Il nuovo film del Marvel Cinematic Universe si ambienta negli anni 60 richiamando immediatamente l’ottimismo di quell’epoca con un affascinante design retro-futuristico. La famiglia dei Fantastici 4 arriva nuovamente al cinema dopo tre precedenti versioni realizzate nel 2005, 2007 e 2015, più un B-movie del 1994 prodotto da Roger Corman. I nuovi Mister Fantastic, Donna invisibile, Torcia Umana e La Cosa sono dunque i nuovi personaggi che entrano nella linea narrativa tracciata dai film Marvel, fin dal 2008, con una storia che sappiamo (grazie a una scena post-credits) si intersecherà a un certo punto con quella dei Thunderbolts/New Avengers nei successivi film.

I Fantastici 4: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman (già regista per la Marvel della serie WandaVision) ed è interpretato da Pedro Pascal (Reed Rechards/Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Susan Storm/Donna Invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana) e Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/la Cosa). I quattro scienziati, in seguito a una delicata missione spaziale, acquisiscono poteri straordinari che li trasformano nella cosiddetta Prima Famiglia Marvel. I Quattro dovranno affrontare una delle sfide più ardue della loro vita: difendere la Terra da Galactus (interpretato da Ralph Ineson), una vorace divinità cosmica intenzionata a divorare il pianeta, accompagnata dal suo misterioso araldo, Silver Surfer (che ha il volto di Julia Garner). Abbiamo avuto la possibilità di porre alcune domande al regista Shakman, come potete leggere nell'intervista qui sotto.

I Fantastici 4: Gli Inizi - Intervista a Matt Shakman

Quando hai iniziato a lavorare al film, cosa ha scelto di fare per allontanarti dalle precedenti versioni cinematografiche dei Fantastici 4?

Ho visto tutti i film, anche quello di Roger Corman, che si trova su YouTube. Penso che ognuno di quei film sia stato fatto con passione e con una visione precisa. Ma non ho mai considerato il mio film come una risposta a quelli. Sono lì, esistono già. Io mi sono concentrato sui fumetti. Sono cresciuto leggendo i Fantastici 4. Ho avuto 60 anni di storie da esplorare: da Kirby e Lee, i creatori originali, agli autori successivi come Byrne e Hickman. Una delle ragioni per cui il film è ambientato negli anni 60 è proprio per tornare all’origine, al momento in cui i personaggi sono nati, all’era della corsa allo spazio, di John F. Kennedy, di quell’ottimismo tipico del periodo. I Fantastici 4 sono esploratori, astronauti, più che supereroi. Li abbiamo immaginati come pionieri, quelli che arrivano sulla Luna prima ancora di Armstrong e Aldrin.

L’esperienza con WandaVision ti ha aiutato in questo nuovo progetto?

Sì, decisamente. WandaVision è stata un’esperienza personale e professionale straordinaria. Ho conosciuto molte delle persone con cui ora sto lavorando. E anche lì si trattava di una storia familiare, con temi come il matrimonio, i figli, l’amore. I due progetti condividono l’attenzione ai rapporti umani e sono entrambi esercizi stilistici. WandaVision aveva un mondo ispirato alle sitcom che attraversava le epoche. Questo film invece è ambientato in un universo anni 60, con un’estetica retrofuturistica. Anche se diversi, entrambi richiedono cura maniacale per i dettagli e coerenza visiva.

Hai lavorato su una delle serie TV più longeve e amate, C'è sempre il sole a Philadelphia. Quel tipo di esperienza ti ha aiutato a lavorare sulla dinamica familiare dei Fantastici 4?

Sì. Anche quella, in fondo, è una famiglia disfunzionale, anche se direi che i Fantastici 4 sono decisamente più funzionali. La serie racconta un gruppo di narcisisti fuori controllo, mentre i Fantastici 4 sono idealisti, ottimisti, pensano più al bene comune che a loro stessi. Ho adorato lavorare su "Philadelphia". È in onda da 17 anni, è stata una parte enorme della mia vita. Lavorare con quegli attori, improvvisare con loro, vivere quel senso di gioco, è stata un’esperienza fondamentale. Lo show funziona solo se chi lo fa si diverte. E loro l’hanno sempre detto... se riusciamo a far ridere noi stessi, faremo ridere anche il pubblico. Fidarsi dei propri colleghi, costruire un ensemble affiatato e divertirsi insieme. È questo che conta davvero.

Cosa hanno voluto sapere gli attori per sentirsi rassicurati mentre sono sul set?

Sono nato come regista teatrale, e solo in un secondo momento sono diventato regista cinematografico. Credo moltissimo nel valore delle prove. Per questo film, abbiamo iniziato con tre settimane di lavoro insieme, durante le quali abbiamo parlato tanto: della storia dei personaggi nei fumetti, delle loro dinamiche, del copione. Lo abbiamo analizzato a fondo. Credo sia fondamentale che gli attori si sentano liberi sul set, che sentano di essere supportati. Stiamo lavorando nel regno dell’immaginazione: il nostro lavoro è, in fondo, un gioco. E come per i bambini che giocano in un piccolo parco giochi, anche per noi conta molto sentirsi liberi di provare, esplorare. È essenziale però che tutti giochino alle stesse regole. Dobbiamo avere chiaro quale storia stiamo raccontando, quale tono e quale stile stiamo seguendo, così da poter fare scelte che siano coerenti. Il mio compito principale come regista è proprio questo, mantenere coerenza e guidare tutti verso la stessa direzione.

Come avete lavorato all’ambientazione retro-futuristica anni 60 per fare in modo che sembrasse al tempo stesso familiare e innovativa?

La chiave è stata l’autenticità. Volevamo costruire un mondo che sembrasse reale, tangibile. Amo New York proprio per il suo essere una metropoli multistrato. Puoi vedere storie che si sedimentano una sopra l’altra. Ho voluto aggiungerne un altro strato, immaginando una New York degli anni ’60 con un tocco futuristico, reso possibile dalle invenzioni di Reed Richards che è l’uomo più intelligente dell’universo. Prima ancora di diventare Mr. Fantastic, creava robot come Herbie, auto volanti, monorotaie, tecnologie avanzate. L’idea era questa: prendiamo l’estetica dell’epoca, basata su fotografia, architettura, cinema, e aggiungiamo ciò che negli anni 60 si immaginava sarebbe stato il futuro. Un po’ come 2001: Odissea nello spazio o un'edizione dell'Esposizione Universale... rendiamo tutta la città come una fiera del futuro. Ed è così che siamo arrivati a quel mix visivo.

Quanta libertà hai avuto nel modellare il film rispetto ai piani generali del Marvel Cinematic Universe? Sei riuscito a mantenere una visione autonoma?

Assolutamente. Questo film si svolge in un universo tutto suo, su una Terra dove gli unici supereroi sono i Fantastici 4. Non è necessario aver visto altri film o serie Marvel per capirlo o apprezzarlo. Nessun “compito a casa”. In futuro si uniranno al resto dell’MCU, ad esempio in Avengers: Doomsday, e vivranno nuove avventure. Ma questo film è autonomo, e per ora io mi sono concentrato su questi personaggi, su questo mondo. Poi qualcun altro li prenderà in mano e li porterà in nuove direzioni.