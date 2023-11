Hunger Games: intervista al regista Francis Lawrence su La ballata dell'Usignolo e del Serpente

Interviste Cinema

In attesa del 22 novembre quando arriverà nelle nostre sale, abbiamo chiacchierato con Francis Lawrence del nuovo film spin-off Hunger Games: La ballata dell'Usignolo e del Serpente.

A due settimane dall'uscita nei cinema, dovreste ormai già sapere tutto sullo spin-off della saga di Hunger Games. Qualcuno di voi avrà letto il romanzo di Suzanne Collins, che prosegue così la narrazione nel mondo post-apocalittico di Panem creando una origin story per il personaggio di Coriolanus Snow. Un romanzo prequel che diventa un film prequel, ambientato 64 anni prima degli eventi che conosciamo con la trilogia di libri e la quadrilogia di adattamenti cinematografici. Qualcun altro di voi sarà aggiornatissimo su cosa accade in Hunger Games: La ballata dell'Usignolo e del Serpente per via del bombardamento di notizie su qualunque portale web o canale social intorno al cast, alla storia e ai cambiamenti tra pagine e schermo.

Abbiamo avuto il piacere di raggiungere con una videocall il regista Francis Lawrence, che prosegue così il lavoro sui film dal secondo titolo in poi, Hunger Games: La ragazza di fuoco. Senza fare spoiler, Lawrence racconta del differente approccio a questo nuovo capitolo, della costruzione di una storia con un personaggio di cui si conosce il futuro e del lavoro sulle scenografie retro-futuristiche.



Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente: La nostra intervista al regista del Film Francis Lawrence - HD

Hunger Games: trama e trailer de La ballata dell'Usignolo e del Serpente

Facendo un salto nel passato, il film racconta i primi Hunger Games. Protagonista della storia è il giovane Coriolanus Snow (interpretato nella precedente quadrilogia da Donald Sutherland), appartenente a una nobile famiglia decaduta, che viene scelto come mentore. Le contraddizioni del governo però lo destabilizzano e va in crisi quando gli viene assegnato come tributo Lucy Gray Baird, del Distretto 12, una ragazza dalle straordinarie doti canore che affascina il pubblico di Panem e di cui finisce per innamorarsi. Diviso tra l'amore e i suoi desideri di rivalsa, Snow alla fine dopo una serie di prove dolorose dovrà scegliere la sua strada. Il giovano Coriolanus è interpretato dall'emergente Tom Blyth, mentre la protagonista femminile è Rachel Zeigler nel ruolo di Lucy. Completano il cast Peter Dinklage, Hunter Schafer, Josh Andrés Rivera, Jason Schwartzman e Davis.