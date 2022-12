Happy Christian (De Sica) a te e famiglia: intervista al cast di Natale a tutti i costi

Interviste Cinema

Che Natale è senza una commedia con Christian De Sica? E infatti arriva su Netflix Natale a tutti i costi, che non è un cinepanettone ma un film sulla famiglia e per la famiglia diretto da Giovanni Bognetti. Abbiamo incontrato il cast, di cui fanno parte anche Angela Finocchiaro, Claudio Colica e Dharma Mangia Woods.

Sommando il sostantivo Natale con il nome e cognome Christian De Sica, il risultato, normalmente, è un cinepanettone. In questo 2022, invece, il re delle irriverenti e nazionalpopolari commedie "vacanziere", sceglie toni più garbati e malinconici e affianca Angela Finocchiaro in Natale a tutti i costi, che debutta su Netflix il 19 dicembre.

Natale a tutti i costi parla più della famiglia che del Natale in sé, soprattutto del momento doloroso in cui i figli, ormai grandi, lasciano il nido per iniziare una vita da adulti. Per alcuni genitori è un sollievo, per altri un momento triste. Per Carlo e Anna è una vera e propria tragedia non avere più in casa Alessandra ed Emilio, e quando i ragazzi cominciano a chiamare sempre di meno, si inventano di aver ricevuto in eredità 6 milioni di Euro per sondare l'affetto dei figli. Emilio e Anna cambiano immediatamente atteggiamento, dimostrandosi affettuosi solo perché interessati al denaro, e per Carlo e Anna inizia un periodo segnato dalla tristezza ma anche da tranelli esilaranti e bugie favolose.

Diretto da Giovanni Bognetti, Natale a tutti i costi è interpretato anche da Dharma Mangia Woods e Claudio Colica, che abbiamo intervistato insieme a Christian De Sica e Angela Finocchiaro in mezzo a palle di Natale, rami di abete e decorazioni varie.