Hammamet: Gianni Amelio e il nemico interiore di Bettino Craxi

Interviste Cinema

Abbiamo incontrato il regista, che ci ha spiegato la sua fascinazione per il politico italiano al tramonto.

Invece di girare un classico biopic, con tanto di formazione, ascesa e caduta, o infanzia, giovinezza e vecchiaia del protagonista, Gianni Amelio, nel suo Hammamet, ha preferito soffermarsi sugli ultimi 6 mesi di vita di Bettino Craxi, sul suo esilio in Tunisia insieme alla figlia e alla moglie. Il regista ha affrontato il personaggio e l'argomento con quella tenerezza che lo contraddistingue, e durante il viaggio di scoperta del politico italiano è rimasto sorpreso da cose che non sapeva e di cui ci ha raccontato volentieri. Il regista ci ha parlato anche di Pierfrancesco Favino, "incontrato" sul set de Le chiavi di casa e senza il quale Hammamet oggi non ci sarebbe.



Hammamet: La nostra Intervista Esclusiva a Gianni Amelio - HD