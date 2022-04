Gli idoli delle donne: Lillo e Greg col co-regista Eros Puglielli e il cast presentano la loro nuova commedia

Interviste Cinema

Esce il 21 aprile la nuova commedia del (e con) duo comico Lillo e Greg, che stavolta si sono fatti affiancare alla regia da Eros Puglielli. Vediamo cosa hanno detto nella presentazione per la stampa.

Arriva il 21 aprile al cinema, distribuito da Vision Distribution, un film d'evasione comica di cui c'è molto bisogno in questi tristi tempi, ovvero la commedia Gli idoli delle donne, seconda regia di Lillo (Pasquale Petrolo) e Greg (Claudio Gregori), stavolta con l'apporto di Eros Puglielli. Dopo l'esordio di DNA – Decisamente non adatti, che non è potuto uscire in sala, l'inossidabile coppia comica romana ci riprova, alzando il tiro con una storia piena di gag spassose inserite in una cornice action, naturalmente densa di citazioni per gli amanti del cinema (a partire dal titolo). A dar loro man forte sono i bravissimi Ilaria Spada e Corrado Guzzanti, membri di una famiglia di narcotrafficanti tutta da ridere, assieme alla debuttante e sorprendente Maryna, youtuber e tiktoker da milioni di visualizzazioni, cantante e quant'altro, perfettamente a suo agio tra tanti veterani della commedia. Ci sono anche la bravissima Daniela Piperno e Francesco Arca, notissimo al pubblico televisivo, che ha un ruolo breve ma... fondamentale. E non mancano naturalmente gli amici di sempre, da Simone Colombari a Valerio Lundini, da Vania della Bidia a Marco Marzocca. Insomma, c'è una vera e propria (e benvenuta) rimpatriata in questa storia satirica sul potere della bellezza, grazie alla quale chi ne è dotato può permettersi anche i più insopportabili luoghi comuni, mentre chi non ce l'ha deve faticare molto di più per avere successo con l'altro sesso. A presentare alla stampa Gli idoli della donne, commedia – come sempre coi lavori del duo – adatta a un pubblico di tutte le età, c'erano quasi tutti.

Perché stavolta Lillo e Greg hanno deciso di dirigere il film in tre, coinvolgendo un altro regista come Eros Puglielli? Lillo risponde che in fondo ci sono “due blocchi ugualmente importanti nel film, la messa in scena teatrale degli attori e quella visiva. Noi siamo abituati alla prima avendo fatto molte regie anche a teatro, ed Eros ha dato al film quell'apporto visivo di cui aveva bisogno. In più il nostro rapporto umano è ottimo, ci siamo trovati benissimo ed è stato un lavoro molto creativo dove ognuno ha messo il suo e le sue competenze. Poteva essere anche un rischio, ma pur partendo da questi presupposti è venuto fuori comunque un film molto omogeneo”. Eros Puglielli conferma che si è trattato di un lavoro “in sinergia, in più loro sono i miei eroi, li seguo da anni e fare una regia per loro è come stare a casa, c'è una magia e una chimica particolare. Il mio mondo comico precedente è compatibile con il loro, è un film pieno di citazioni che nascono da un universo cinematografico che condividiamo. È stato un lavoro fluido, abbiamo potuto creare e anche migliorare le gag sul set e per me è un lavoro molto personale”.

Greg sostiene che in Italia la commedia deve essere “più lineare, più fruibile e uniforme” a differenza del cinema comico americano di artisti come Woody Allen e Mel Brooks, tanto che spesso nei film di questo genere il regista non viene nemmeno riconosciuto, perché il suo compito è dare modo alla comicità di esprimersi. Per Francesco Arca, che la notorietà la deve alla tv e ai reality, non si tratta di un debutto, visto i film e le fiction che ha già interpretato. È lui il modello maschile scelto per rappresentare il gigolò perfetto. È talmente bello che anche se la sua conversazione non è di un alto livello intellettuale, le donne non ci fanno caso. Le cose cambiano quando dopo un incidente viene “ricostruito” e viene fuori Lillo. Arca confessa di essersi divertito moltissimo a fare da modello all'attore, che lo ha ospitato spesso ina casa per studiarne la postura: “Dal punto di vista umano Lillo mi ha accolto subito, mi ha fatto capire qual era il progetto e poi ricordo la gentilezza quotidiana di Greg sul set, con me e con gli altri. È un vero signore e queste sono due cose che quando mancano nel lavoro si fanno sentire. Loro ti fanno sentire protetto.”

Nel film ci sono alcune gag (arche)tipiche: lo scambio di persona, gli equivoci e i fraintendimenti, come in una scena spassosa in cui il personaggio di Greg fa da suggeritore, novello Cyrano, a quello di Lillo, con tutte le conseguenze comiche derivanti dall'uso dell'auricolare. Lillo commenta la scelta di riproporre questi classici della comicità: "Sono fermamente convinto che gli schemi comici non sono tantissimi, ci sono stati tantissimi autori e ognuno ha affrontato in modo diverso meccanismi sempre ripetuti, ma è divertente vedere quale aggiunta, quale upgrade ognuno dà alle caratteristiche della commedia. Da parte nostra c'è la volontà di affrontare schermi classici e renderli originali con la scrittura e con la recitazione”. Gli fa eco Greg: "La parodia è un sempreverde, la caricatura, la stigmatizzazione di una certa meschinità dell'animo umano, che molto spesso esce fuori dal tema dello scambio di persona, che risale a Plauto e ai Menecmi. Il divertimento nasce dal vedere cosa determina, fa uscire il lato peggiore".

Per Corrado Guzzanti, vittima dell'incursore Lillo nella seconda stagione di LOL, è stata la prima volta con i due comici che conosce da sempre ma soprattutto con Ilaria Spada e Maryna: "Ci siamo conosciuti sul set, nessuno ha avuto tempo per preparare il proprio personaggio. Siamo tutti ispanofoni ma in modo diverso: Maryna parla un perfetto spagnolo. Ilaria ha imitato una sua amica colombiana, io sono partito da Papa Bergoglio, imitando la sua cadenza. Oggi siamo una vera famiglia". Lillo commenta la scrittura di Corrado Guzzanti, uscito fortunatamente dal suo provvisorio ritiro per farci ridere ancora a crepapelle: “Per anni ci siamo incontrati, siamo andati a cena insieme e ci siamo detti ogni volta che dovevamo lavorare insieme. Siccome sono cose che si dicono, quando lo abbiamo chiamato immaginavamo che ci rispondesse in questo modo, "sono cose che si dicono", e invece ha detto di sì e siamo stati contentissimi”

Daniela Piperno è la manager di Filippo/Lillo, un bel personaggio acconciato come la Edna de Gli incredibili. “Mi sono divertita come una pazza a fare la parte di una cretina seria, fare la cretina è la cosa più divertente che possa capitare ad un’attrice”. Ilaria Spada interpreta la moglie del narcotrafficante, che ripropone in forma comica: "queste dinamiche tra marito e moglie attuali e comuni: lei lascia credere a lui di essere il capo e poi gestisce tutto compresi gli affari, in questo caso la coca. Ci siamo divertiti moltissimo, grazie al fatto che abbiamo potuto anche improvvisare e con un maestro come Corrado, non appena lui alzava io schiacciavo volentieri. È vero che ho un'amica colombiana che imitavo da sempre, anche perché ho notato che quando fai quell'accento gli uomini improvvisamente ti guardano in modo diverso. Lo facevo già sul set di Una famiglia mostruosa, dove ero una supercoatta romana, scherzando, “perché non la facciamo parlare così?” e Lillo mi ha detto “aspetta, ho un personaggio che fa per te”.

Maryna commenta con prevedibile entusiasmo il suo debutto su un set cinematografico e sulle differenza tra cinema e web: "Sono stata felicissima, una fortuna che questa la mia prima esperienza cinematografica. Si è creata una bellissima sintonia, mi sono sentita a mio agio, il personaggio di Juanita in fondo è molto simile a me, mio papà è spagnolo e lei è una donna molto passionale, molto travolgente. In più, quando mi ricapiterà mai di essere la donna dei sogni di Lillo? Il problema vero sul set è stato non ridere. La differenza principale tra le cose che faccio per il web e il cinema è che in questo caso non ero io la regista, non potevo fermarmi e andarmi a rivedere, ma per il resto ci sono tempi diversi e tutta un'altra struttura, anche se un prodotto di qualità sul web può essere assimilato al cinema e viceversa".

Torneremo a parlare di Gli idoli delle donne in prossimità del suo arrivo al cinema il 21 aprile, o meglio ne parleranno direttamente i protagonisti, che abbiamo incontrato per voi. Stay tuned.