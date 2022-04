Gli Idoli delle donne: la comicità intelligente di Lillo e Greg raccontata dalle nostre interviste al cast

Interviste Cinema

Oltre a Lillo e Greg, protagonisti, autori e co-registi della divertente commedia Gli idoli delle donne, al cinema dal 14 aprile, abbiamo incontrato l'ottimo cast del film, composto da Corrado Guzzanti, Ilaria Spada e la debuttante Maryna.

Un film di, e soprattutto con Lillo e Greg, è sempre garanzia di risate e divertimento per tutti, senza il ricorso a battute scurrili e doppi sensi, ma con molta attenzione alla satira di costume, ai classici della comicità, alle gag fisiche e a quelle di parola. Non fa eccezione la loro seconda regia, stavolta in comproprietà con Eros Puglielli, Gli idoli delle donne, che arriva al cinema il 14 aprile. Chi segue il duo romano praticamente da sempre, come noi, non può mancare l'appuntamento perché sa che non resterà deluso, e sicuramente la rinnovata popolarità di Lillo grazie a LOL porterà anche un pubblico nuovo e più giovane a scoprirli.

Noi ci siamo divertiti molto, con questa storia di scambio di corpi tra Francesco Arca e Lillo in versione gigolò che non ha bisogno di parlare alle donne (e quando lo fa è un disastro), che coinvolge un ex collega, oggi guru alla ricerca del senso della vita (Greg) e una famiglia di narcotrafficanti colombiani in trasferta in Italia da far impallidire gli Escobar per ferocia, ma sicuramente molto più divertente, interpretata da un sempre geniale Corrado Guzzanti al fianco di una bravissima Ilaria Spada e della debuttante Maryna, popolare youtuber e tiktoker, che se la cava benissimo tra tanti professionisti dello spettacolo. Tra un rituale bizzarro e uno spassoso corteggiamento via auricolare, un inseguimento e una serie di divertenti situazioni, Gli idoli delle donne scorre che è un piacere, soprattutto in un momento drammatico come questo, facendoci dimenticare per un'ora e mezzo quanto di brutto abbiamo intorno.



