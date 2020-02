Gli anni più belli: Emma Marrone racconta il suo debutto da attrice nel film di Gabriele Muccino

Interviste Cinema

La celebre cantante parla della possibilità offertale dal regista romano di esordire nella recitazione. E ci racconta che potrebbe essere l'inizio di qualcosa.

"Come è stato esordire al cinema? Non lo so ancora bene come è stato, non ho termini di paragone, non avevo mai nemmeno recitato nelle recite scolastiche." Così ha parlato Emma Marrone, la celebre cantante che con Gli anni più belli di Gabriele Muccino fa il suo debutto come attrice.

"Ho accettato la sfida che mi ha lanciato quel pazzo di Gabriele ed è stato meraviglioso," ha spiegato Emma. "Ti ho scelta perché hai talento, non perché sono pazzo," le ha risposto il regista.

"Gabriele sul set è un regista comprensivo, gentile, educato, che tratta con modi garbati con tutti quelli che lavorano sul set: da noi attori a tutti i tecnici," ha detto Emma di Muccino. "È una cosa banale? Si vede che mi colpiscono le cose banali, perché in tanti anni di carriera ho visto gente urlare e essere sgarbata per molto meno."

Anche con i suoi colleghi di set l'esperienza è stata positiva: "Mi sentivo piccola in mezzo a questi titani del cinema italiano come Piefrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti. Mi hanno sostenuta, incoraggiata e supportata, e non mi hanno mai fatto sentire inadeguata nemmeno una volta." "È perché avevamo tutti paura di te," le ha risposto scherzando Favino.