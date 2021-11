Giovanna Ralli: la bambina che indossava i tacchi per Massimo Girotti e leggeva Guerra e Pace per Rossellini si racconta

Interviste Cinema

Il Festival del Cinema Europeo di Lecce rende omaggio a Giovanna Ralli, che parla di 70 di carriera fra amori giovanili, collaborazioni con Sordi e Tognazzi, pazze serate con Modugno, la Streisand e Omar Sharif.

Fra gli ospiti d'onore del Festival del Cinema Europeo di Lecce c'è un'attrice che ha alle spalle una carriera lunghissima fatta di collaborazioni con i più grandi maestri del cinema italiano, da Mario Monicelli a Ettore Scola, da Roberto Rossellini a Vittorio De Sica. Destinataria dell'Ulivo d'Oro 2021, Giovanna Ralli ha l'allure di una diva di una volta e nello stesso tempo la semplicità di una donna che dà importanza agli affetti e non soltanto al lavoro. Si presenta alla conferenza stampa a lei dedicata con un paio di splendidi occhiali da sole e ci colpisce immediatamente con la sua risata simpatica e fragorosa, e si vede che è contenta di raccontarsi e di renderci partecipi di un pezzo della storia della settima arte. Allegra e dotata di un'intelligenza vivace, parla dei suoi amori e degli amici che non ci sono più, oltre che della gioia di tornare a rivedere un film in sala. Ci narra anche di una sua passione giovanile e del personaggio che ha più amato interpretare.

Il Festival del Cinema Europeo di Lecce

Sono contenta di essere qui, questo premio mi rende felice. Più si va avanti con l'età e più ci si commuove, e infatti sono molto emozionata, perché 70 anni di carriera sono tantissimi. Credo di aver interpretato un centinaio di personaggi nella mia vita, e quindi è bellissimo essere presente al Festival del Cinema Europeo di Lecce.

Massimo Girotti

Era il 1945 circa. Io sono di Testaccio, che è un quartiere popolare di Roma, poi papà andò a lavorare a Via Piave, e quindi ci trasferimmo nei quartieri alti, a Via Tirso, e a Via Tirso c'era, al piano di sopra, Massimo Girotti. Avevo dieci anni, mi affacciavo alla finestra e lo vedevo arrivare, allora mi mettevo le scarpe di mia mamma, prendevo l'ascensore con i tacchi alti per aspettarlo, lo vedevo e poi ritornavo su. A distanza di anni ci siamo incontrati, e lui si ricordava perfettamente di me piccola. Era tanto bello, era straordinario, mamma mia!

L'amore per il cinema

La fascinazione per il cinema è nata ai tempi del provino per Villa Borghese. Fino ad allora avevo interpretato ruoli secondari, mentre quello fu il mio primo film da protagonista insieme a Vittorio De Sica. La cosa curiosa è che io feci, nel 1942, delle brevi apparizioni ne I bambini ci guardano, che era diretto da De Sica, ma chi mai avrebbe potuto pensare che dopo 13 anni sarei stata l'interprete principale di un film insieme a lui? La critica parlò talmente bene di me che dissi: "Va bene, ho capito: devo fare l'attrice".

Il Generale Della Rovere

Con Vittorio De Sica ho fatto Il generale Della Rovere. C'era una scena drammatica in cui venivo interrogata dalla Gestapo e dovevo piangere, allora De Sica mi si avvicinò e mi disse: "Giovanna, per fare questa scena pensa di essere tuo padre". C'era anche Roberto Rossellini, che se ne stava seduto e mi guardava. Mi avvicinai a lui e mi chiese: "Che ti ha detto?", "Mi ha detto che devo pensa’ a papà". Recitai la scena benissimo senza pensare a nessuno, e De Sica mi disse: "Hai visto come sei stata brava?”. Era stupendo De Sica! Era un uomo straordinario. Credo che sia stato uno dei più grandi registi italiani di sempre. Quel film è stato girato in 35 giorni e vinse il Leone d'Oro a Venezia, lo vinse ex aequo con La grande guerra. Eravamo tutti incavolati, ma non perché La grande guerra non fosse bello... però fu una serata bellissima, non la dimenticherò mai.

Gli inizi

Prima di tutto io non recito, non mi piace recitare, a me piace interpretare un personaggio. Naturalmente, cominciando a 13 anni, non ho studiato, però, quando ho iniziato a ricoprire piccoli ruoli, tutti cominciarono a mandarmi libri. Rossellini, per esempio, mi spedì "Guerra e pace". Mi disse: "Lo devi leggere cinque volte, poi ne parleremo". Mi ha aiutato moltissimo. Purtroppo, come altre persone, era molto più grande di me. Non ho mai frequentato i miei coetanei, ma amici che avevano trent'anni più di me. Il fatto di non poter condividere ancora delle cose con loro mi rattrista molto.

Sergio Amidei e Valerio Zurlini

Sergio Amidei mi amava, io gli volevo molto bene, ma non potevo amarlo, perché mi innamorai di Valerio Zurlini, quando feci Le ragazze di San Frediano. È stato per me l'amore più importante, che mi ha condizionato la vita, perché era un uomo sposato. Poi si è diviso dalla moglie, ma io ho avuto un'educazione cattolica, e due genitori che non mi facevano uscire di casa.

Il cinema di oggi

Ho avuto la fortuna di lavorare con Age e Scarpelli, e con Alberto Moravia. Quello che ho fatto io era un cinema irripetibile. Anche oggi c'è un cinema che amo, perché Paolo Sorrentino mi piace, così come Marco Bellocchio, Gabriele Salvatores e Mario Martone. Ci sono dei film molto validi, e non mi sognerei mai di dire: "Eravamo meglio noi". Non voglio essere retorica, desidero vivere i tempi che viviamo, sto dalla parte dei giovani, che dobbiamo aiutare perché sono un po’ allo sbaraglio. Ieri sera, qui a Lecce, ho visto il film di Carlo Verdone Si vive una volta sola e mi ha davvero entusiasmato rivedere un film sul grande schermo. I film devono andare in sala. Carlo mi fa ridere, mi fa piangere, mi emoziona. Ero felice, ho passato una serata bellissima e ho dormito benissimo.

C'eravamo tanto amati e il personaggio di Elide

La mattina andavo al trucco e doveva sembrare una che pesa 80 chili, quindi avevo le gambe finte, il sedere finto, il ferro dietro le orecchie, i denti finti. Il mio era un personaggio ignorante, la figlia di un palazzinaro, e ci sono delle cose in cui mi sono ritrovata, lo dico perché non ho nulla da nascondere. Quando lei conosce lui e torna nella sua stanza da letto e abbraccia i fiori, e poi prende il diario e deve scrivere: "Ho conosciuto…", e non sa se mettere l'h prima o dopo la o, si trova in una situazione che ho vissuto anche io da bambina. Elide, alla fine, mette l’h dopo la o e ciò la rende per me un personaggio del cuore. C'eravamo tanto amati è sicuramente uno dei più bei film di Ettore Scola. Sono andata alla Casa del Cinema giorni fa, lo hanno proiettato ed era pieno di gente. Mi hanno applaudito prima che iniziasse il film, e questo naturalmente mi ha fatto molto piacere. Ho voluto molto bene a Scola, e amo tutte le persone che mi hanno fatto crescere come attrice.

Alberto Sordi

Con Alberto Sordi ci siamo divertiti come dei matti, abbiamo fatto Un eroe dei nostri tempi con Mario Monicelli, la mia era una partecipazione e c'era una litigata pazzesca tra me e lui che si svolgeva sul greto del fiume, dove io mi sdraiavo. A un certo punto lui si avvicinava e mi faceva: "Hai mai baciato un uomo?", e io: "A dotto'’' che dice? Io so' incinta". Con Alberto eravamo in sintonia, non potevo aggiungere delle cose. Alberto era Alberto, solo lui poteva modificare il copione, non potevo certo prevaricare su di lui.

Carlo Lizzani

Con Carlo Lizzani ho fatto La vita agra, un bellissimo film. Ho adorato lavorare con Ugo Tognazzi. Avevamo già fatto Liolà e quindi eravamo molto legati. L'unica cosa è che ho detto a Lizzani è stata: "Ma perché non hai fatto finire il film come finisce il romanzo, in cui il protagonista abbandona la moglie e rimane con Anna?". E lui: “Sai, Giovanna, la censura…". Quindi fu costretto a cambiare la conclusione. Con Lizzani abbiamo fatto una tournée pazzesca, il film fu restaurato e allora cominciammo da Milano, poi andammo a Firenze, poi a Venezia, poi a Bologna, e in quell'occasione diventammo molto amici. Mi confidò delle cose straordinarie e io feci altrettanto. Purtroppo è successo quello che è successo e mi ha provocato tanto dolore. Ho visto Carlo 15 giorni prima della sua morte, mi trovavo da Coin a Via Cola di Rienzo, dalla vetrata vidi passare Lizzani con la moglie e mi venne in mente di chiamarlo, ma poi non lo feci, perché era di spalle e dava la mano alla moglie, che aveva un bastone. Era bellissimo vederli così mentre si allontanavano, e non non ho voluto rovinare questa immagine…

Blake Edwards e Papà, ma che cosa hai fatto in guerra?

Lavorare con Blake Edwards è stata un'esperienza bellissima perché ero l'unica donna nel film, quindi mi hanno accolta veramente con il tappeto rosso. Avevo una roulotte di 8 metri che il costumista aveva tappezzato con una stoffa leopardata: praticamente avevo il camerino di Carole Lombard... Ero coccolata, amata, e poi Blake Edwards era stupendo.

Modugno, Sharif e la Streisand

Ero al Beverly Wilshire, sono stata un mese in albergo, poi ho preso una villa in affitto. Una sera dovevano venirmi a prendere Omar Sharif e Barbra Streisand per andare a mangiare al ristorante cinese. Sono scesa nella hall e ho visto Mimmo Modugno. Quando noi italiani ci incontriamo all'estero… ci abbracciamo, diventiamo nazionalisti, così siamo andati a mangiare tutti e quattro al ristorante cinese. Mimmo parlava poco l'inglese, io per niente, però siamo riusciti a farci capire. Poi Mimmo, quando siamo arrivati al Beverly Wilshire, ha proposto a Barbra e Omar di andare su, perché c'erano delle suite pazzesche, addirittura con il pianoforte. Siamo saliti da Mimmo e lui ha suonato "Meraviglioso", Barbra l'ha cantata con lui e Mimmo mi ha detto: "Vedrai che la canzone andrà a Sanremo", ma Sanremo non l’ha presa.

Jasmine Trinca

Ho lavorato quest'estate in un film diretto da Jasmine Trinca, che è una bravissima attrice e una grandissima regista, quindi ho partecipato a un film dopo 8 anni di interruzione, perché l'ultima cosa che avevo fatto era Un ragazzo d'oro di Pupi Avati. Per otto anni ho detto "no no no no" a tutti, però, leggendo la sceneggiatura scritta da Jasmine, mi sono entusiasmata, così ho acconsentito. Si tratta di una storia autobiografica, perché Jasmine Trinca ha perso il papà che aveva un anno e mezzo ed è stata cresciuta dalla nonna, e io interpreto la nonna che cresce questa bambina. Ci sono attori importantissimi nel film, per esempio Alba Rohrwacher, ma non voglio raccontare nient'altro.

I tempi che cambiano

Il cinema italiano è cambiato come sono cambiati i tempi, i tempi non sono più i miei, quindi le storie sono diverse e ci sono personaggi diversi da quelli di una volta. Oggi, giustamente, facciamo i film che si possono fare nella nostra contemporaneità.