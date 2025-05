Fuori: la nostra intervista, al Festival di Cannes, a Mario e Martone e alla protagonista Valeria Golino

Interviste Cinema

In uscita domani nelle sale italiane, Fuori è passato per il Festival di Cannes 2025, dove ha partecipato al concorso. Lo hanno accompagnato in Costa Azzurra Mario Martone e le sue tre attrici: Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis. Abbiamo intervistato la prima insieme al regista.

Unico film italiano in concorso al 78° Festival di Cannes, Fuori di Mario Martone è la storia di un'estate nella vita di Goliarda Sapienza, un'estate a Roma, per la precisione, trascorsa insieme a due donne conosciute nel carcere di Rebibbia, dove la scrittrice era stata rinchiusa per un furto di gioielli.

All'inizio il regista napoletano voleva dedicare un biopic all'autrice de L’arte della gioia, ma la sceneggiatrice Ippolita di Majo lo ha persuaso a concentrarsi su un arco temporale più ristretto e su un momento molto importante per la protagonista della storia, che potremmo chiamare il tempo della libertà, dell'anarchia e dell'amicizia.

A interpretare Goliarda Sapienza in Fuori è Valeria Golino, che avendo diretto la miniserie L'arte della gioia, già si era immersa nel mondo di una delle intellettuali più importanti del secolo scorso. Ritrovarla è stata per lei una grande felicità, di cui ci ha parlato durante una videointervista. Insieme a lei abbiamo incontrato Mario Martone, alle prese con una storia che ha sentito come molto personale.