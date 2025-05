Fuori: la nostra intervista a Matilda De Angelis e a Elodie, alias le amiche del carcere di Goliarda Sapienza

Interviste Cinema

Nell'Italian Pavilion dell'Hotel Le Majestic di Cannes abbiamo avuto il privilegio di intervistare Matilda De Angelis ed Elodie, che recitano accanto a Valeria Golino in Fuori, il film che Mario Martone ha dedicato a Goliarda Sapienza.

Anche se Fuori racconta la scrittrice Goliarda Sapienza, colta in un momento felice e libero della sua vita, e cioè quello immediatamente successivo al tempo trascorso nel carcere di Rebibbia, in realtà nel film di Mario Martone in concorso al Festival di Cannes 2025 è anche Matilda De Angelis con il suo personaggio ad avere un peso importante nella narrazione. La giovane attrice interpreta Roberta, una ragazza che Goliarda Sapienza (Valeria Golino) incontra in prigione e che diventa per lei una grande amica. Durante la reclusione la scrittrice conosce anche Barbara, una donna più giovane che ha il volto di Elodie, che non è nuova alla macchina da presa. Abbiamo incontrato la cantante al Festival di Cannes 2025, dove Fuori è stato presentato in concorso, e l'abbiamo intervistata insieme a Matilda De Angelis.

Sceneggiato da Mario Martone e Ippolita Di Majo, Fuori esce oggi nelle sale italiane. Interpretato anche da Corrado Fortuna, Antonio Gerardi e Francesco Gheghi, è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema e The Apartment ed è distribuito da 01 Distribution. Si tratta del terzo film che Martone porta a Cannes, dopo L'amore molesto e Nostalgia.