Frankie e le Creature Dimenticate, il regista Steve Hudson ci racconta la sua avventura: La nostra video intervista

Interviste Cinema

Il film d'animazione ispirato ai libri di Guy Bass, 'Frankie e le Creature Dimenticate', arriva nelle sale italiane il 23 ottobre: a Giffoni abbiamo intervistato il regista Steve Hudson per scoprire come ha trasformato un racconto gotico per ragazzi in una coloratissima avventura per tutta la famiglia.

Reinventa il mito di Frankenstein divertendo i bambini ma commuovendo anche gli adulti con una storia dedicata a tutti i "diversi" in cerca di un posto nel mondo. Frankie e le Creature Dimenticate (titolo originale Stitch Head, ma il regista ci ha tenuto a pronunciare personalmente il titolo italiano del film all'inizio della nostra intervista) è il nuovo film d'animazione diretto da Steve Hudson, tratto dall'omonima serie di libri per bambini firmata da Guy Bass e illustrata da Pete Williamson. Dopo essere stato applaudito al prestigioso Annecy International Animation Film Festival e aver conquistato il pubblico del Giffoni Film Festival in concorso nella sezione Elements +6, il film si prepara a sbarcare nei cinema italiani dal 23 ottobre, distribuito da Vertice360.

Abbiamo parlato con Hudson per capire come è nata questa rivisitazione tanto tenera quanto ironica del mito di Frankenstein. Nell'intervista ci ha raccontato del lavoro di adattamento dal libro, delle scelte artistiche che hanno dato vita ai personaggi, del messaggio che vuole trasmettere ai più giovani e anche di chi, tra le tante creature in scena, ha conquistato il suo cuore (spoiler: come ogni papà che si rispetti, non è riuscito a sbilanciarsi su un "figlio preferito"). Guardate qui sotto la nostra video intervista a Giffoni.

Frankie e le Creature Dimenticate: La nostra video intervista esclusiva in anteprima dal Festival di Giffoni 2025 al regista del Film Steve Hudson - HD

La trama di Frankie e le Creature Dimenticate

In un castello-laboratorio sopra la cittadina di Grubbers Nubbin, il più folle dei professori risveglia mostruose creazioni a (quasi)-VITA... e poi dimentica subito tutto di loro. Chi si occupa del castello? Chi si prende cura dei mostri? Chi insegna loro a NON essere mostruosi, in modo che gli abitanti della città non formino una folla inferocita e brucino il castello? Ecco a voi Stitch Head, la prima creazione del professore. Stitch Head fa tutto il lavoro, ma il professore non lo nota nemmeno. Ma ora in città è arrivato uno sgangherato spettacolo di fenomeni da baraccone e il suo proprietario, Fulbert Freakfinder, ha un disperato bisogno di una nuova attrazione per attirare le folle. Presto si presenta al cancello del castello, promettendo a Stitch Head fama, fortuna e amore.

Intervista in collaborazione con Domenico Misciagna