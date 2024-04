Flaminia: intervista alla protagonista e regista Michela Giraud, a Edoardo Purgatori e a Lucrezia Lante della Rovere

Interviste Cinema

Michela Giraud è diventata regista e il suo film di debutto si intitola Flaminia. Fra commedia e dramma, la stand-up comedian racconta il rapporto con sua sorella, affetta da un disturbo mentale. Abbiamo intervistato la Giraud insieme a Edoardo Purgatori e Lucrezia Lante della Rovere.

È arrivato oggi nelle sale cinematografiche Flaminia, che segna il debutto nella regia di Michela Giraud, che conosciamo per i suoi spettacoli (o meglio monologhi) da stand-up comedian.

Michela ha voluto cambiare linguaggio e soprattutto ruolo per raccontare una storia che la riguarda da vicino: quella del rapporto con sua sorella Cristina, che ha la Sindrome di Asperger. Ovviamente Flaminia mostra solo un aspetto di Cristina, che nel film diventa Ludovica, ma la sua presenza giustifica il coté serio se non drammatico di un film che comincia in forma di commedia.

A interpretare Cristina/Ludovica è Rita Abela, che Michela ha voluto fin dal principio. La Giraud è anche la protagonista del film e la sua Flaminia è uno dei tipici esemplari della fauna di Roma Nord, dove le apparenze contano e i soldi comprano, se non la felicità, almeno lo status di persone che contano. Poco importa che i genitori del personaggio di Michela Giraud siano dei "burini" arricchiti, come vengono chiamati a Roma i nouveau riche. I due sono soci di un circolo, hanno una casa grande e luminosa e stanno per legarsi a una famiglia influente di cui Flaminia sposerà presto il giovane rampollo. Tuttavia hanno fatto male i calcoli, perché l'arrivo di Cristina metterà in discussione le scelte di sua sorella.

Distribuito da Vision Distribution, Flaminia si affida anche al talento di Edoardo Purgatori, Antonello Fassari e Lucrezia Lante della Rovere, e riflette tanto sull'amicizia quanto sull'amore. I "buoni" sembrano essere gli uomini, che non fanno mistero delle loro fragilità.

L'intervista a Michela Giraud, Edoardo Purgatori e Lucrezia Lante della Rovere

Proprio dei personaggi maschili di Flaminia, e dell'ambientazione della vicenda, abbiamo parlato con Michela Giraud, Edoardo Purgatori e Lucrezia Lante della Rovere. Ecco la nostra videointervista: