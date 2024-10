Fino alla Fine: la nostra intervista a Gabriele Muccino, Elena Kampouris, Saul Nanni e Lorenzo Richelmy

Interviste Cinema

Alla Festa del Cinema di Roma 2024 è stato presentato il nuovo film di Gabriele Muccino, che si intitola Fino alla Fine ed è una storia ad altissima tensione. Al festival abbiamo incontrato il regista, la protagonista femminile Elena Kampouris, Lorenzo Richelmy e Saul Nanni.

Con Fino alla Fine Gabriele Muccino cambia genere e, pur continuando a raccontare l'amore, gira un film tutto in una notte che accoglie elementi thriller e d'azione. Il regista fa una variazione sul tema ultima sera di vacanza di una ragazza straniera e immagina una turista americana che, a Palermo, conosce 4 ragazzi italiani e li segue in una loro folle avventura che coinvolge un ricatto, una corsa contro il tempo, delle armi e qualcosa che non andrebbe fatto. Infine il tredicesimo lungometraggio dell'autore de L'ultimo bacio strizza l'occhio al romanzo di formazione.

Il cast di Fino alla Fine è internazionale, perché la protagonista femminile è Elena Kampouris, che arriva da New York. Al suo fianco troviamo Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra. Il film è stato girato in versione italiana e in versione in lingua inglese, e fra i temi che affronta ci sono l'ineluttabilità delle scelte, l'inesperienza a maneggiare la vita, l'amicizia, il girl power. Proprio di questi argomenti abbiamo parlato sia con Muccino che con i suoi attori alla Festa del Cinema di Roma 2024, facendo notare al regista che lo spettatore resta come in apnea per l'intera durata della vicenda, vista la tensione che caratterizza ogni singolo istante.

Fino alla Fine è stato sceneggiato da Gabriele Muccino e Paolo Costella. L'uscita è prevista per il 31 ottobre con 01 Distribution.

Fino alla Fine: La nostra video intervista al regista del Film Gabriele Muccino - HD